Découvrez la plus petite Nintendo 64 au monde !

L’américain Gunnar Turnquist a réussi à fabriquer une console Nintendo 64 portable avec un écran de seulement 3,5 pouces, ce qui lui a valu un record du monde.

La mode actuelle n’est plus tellement au retro gaming, mais plutôt au retro gaming pour lilliputiens. Le mois dernier, on vous parlait déjà de la plus petite console jouable au monde. Cette fois ci, un gamer du Massachusetts a réussi à fabriquer la plus petite Nintendo 64 existante. Avec cette minuscule console jouable, l’américain Gunnar Turnquist est parvenu à s’octroyer un Guinness World Record. Il n’en est pas à son coup d’essai quant à la fabrication de console miniature puisque, sur sa page Instagram, vous pouvez voir toutes ses créations. Il a publié une vidéo sur Youtube montrant les étapes à suivre ainsi que le matériel qu’il a utilisé pour fabriquer cette version miniature de la Nintendo 64.

La Nintendo 64 est considérée par beaucoup comme étant la meilleure console de jeux vidéo jamais sortie. Il est intéressant de voir que, dans sa plus petite version, elle devient une console portable. La console fait en réalité la taille d’une cartouche de jeu pour Nintendo 64, ce qui est plutôt comique. La console a un écran LCD de 3,5 pouces et avec une résolution de 320×240, ne vous attendez donc pas à de la Full HD. La batterie a une autonomie d’une heure et demie et elle peut être chargée tout en jouant. Enfin, Gunnar Turnquist précise qu’à l’intérieur de la console, on retrouve un véritable système Nintendo 64 récupéré sur une ancienne console. Le défi était donc le faire tenir dans un appareil aux dimensions nettement réduites, ce qu’il a fait avec talent. Le dernier record pour ce titre avait été décroché en 2015, donc félicitations à Gunnar Turnquist de l’avoir battu !