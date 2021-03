Minecraft Dungeons se transforme en borne d’arcade !

Le jeu multijoueur issu du monde de Minecraft a été transformé en un jeu d’arcade qui promet une ambiance rétro, en souvenir de ce qui se faisait dans les années 1980.

Minecraft Dungeons est le jeu d’aventure multijoueur de type dungeon-crawler situé dans l’univers cubique de Minecraft. Le titre culte va bientôt s’inviter dans les salles d’arcade puisque le concept va être retravaillé afin de créer une toute nouvelle machine. La borne d’arcade a été créée par Play Mechanix en collaboration avec Mojang. Un petit nombre de ces bornes sont actuellement en test en Amérique du Nord, et d’autres devraient être dispatchées d’ici peu de temps. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer sur une même borne. Will Carlin, directeur artistique chez Play Mechanix, a précisé que le jeu d’arcade offrait plus d’intensité et de challenge afin d’offrir l’expérience la plus « cool » possible. Le jeu dispose de neuf niveaux et chaque joueur aura à sa disposition trois boutons différents : mêlée, esquive et « range ».

De plus, le jeu offre un total de 60 cartes qui vont vous permettre d’améliorer votre personnage ou votre équipement, que vous pourrez garder durant vos prochaines sessions de jeu. Attention, les développeurs préviennent qu’il ne s’agit pas juste d’un jeu « Hack ‘n’ slash » mais d’un titre où la stratégie est de mise. Cette démarche de la part de Mojang est assez originale mais elle s’inscrit dans un désir qui a du sens. Les salles d’arcade reviennent en effet à la mode depuis quelques années avec l’avènement du retro gaming et des associations visant à sauvegarder l’héritage vidéoludique, quand il ne s’agit pas de séries à succès comme Stranger Things sur Netflix. On ne sait pas encore si ces bornes seront disponibles en France, mais on continue d’espérer !