BMW présente iDrive 8, son nouveau système d’infodivertissement

Le constructeur automobile a présenté lundi son nouveau système d’infodivertissement, destiné à enrichir les tableaux de bord de ses véhicules.

Vingt ans après les débuts de la technologie iDrive initiée sur la BMW Série 7, le constructeur automobile BMW a dévoilé lundi la huitième génération de son système d’infodivertissement embarqué. Imaginée pour repousser les frontières de la conduite, cette toute nouvelle interface fera ses premiers pas sur les modèles électriques iX et i4. L’objectif ? Anticiper les besoins du conducteur, et améliorer l’expérience de conduite grâce à l’IA et la 5G.

Anticiper les besoins du conducteur

À l’heure où la voiture s’apparente davantage à un hub technologique qu’à un simple moyen de transport, iDrive 8 permettra aux conducteurs de personnaliser toujours davantage leurs habitudes de conduite, en gérant non seulement le comportement du véhicule (allumage et déverrouillage automatique à l’approche), mais aussi en personnalisant entièrement le tableau de bord. Avec ses 12,3 pouces de diagonale, l’écran tactile incurvé et antireflet permettra de profiter au mieux des services d’infodivertissement proposés par BMW. En complément, un affichage tête-haute sur le pare-brise sera également accessible, afin de permettre au conducteur d’accéder aux informations principales de conduite sans détourner le regard de la route.

Nouveauté de taille sur iDrive 8, la fonctionnalité BMW ID utilisera désormais l’intelligence artificielle pour apprendre en temps réel les habitudes de conduite de l’utilisateur, et s’adapter à chaque occupant de l’habitacle. Une nouvelle clé numérique ainsi qu’une nouvelle application My BMW seront également disponibles, a annoncé le constructeur, et permettront de lier la voiture au smartphone. Sans surprise, iDrive 8 est également compatible avec les nouvelles normes 5G. Si le réseau ultra rapide vient à peine de valider son déploiement dans Paris intramuros, il y a fort à parier qu’il nous permette bientôt de profiter d’une voiture entièrement connectée, même en pleine route de montagne.