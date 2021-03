OnePlus 9 Pro : le smartphone dévoilé sous toutes les coutures !

Alors qu’il est en train de fuiter de toute part, le PDG de OnePlus a mis un terme aux rumeurs en allant jusqu’à partager les premières images commerciales du OnePlus 9 Pro.

Il ne sera pas présenté avant le 23 mars, mais voilà que le fondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, vient déjà de dévoiler le futur smartphone de la marque sous toutes ses coutures, ou presque. Le modèle mis à l’honneur dans ces clichés promotionnels n’est autre que le OnePlus 9 Pro, futur fleuron de la gamme, mais on s’attend également à la présentation de deux autres modèles, le OnePlus 9 et le OnePlus 9R.

At first glance it may appear simple. But the more you look at it, the more you see its beauty is in how it reflects the world around you. This is the #OnePlus9Pro Morning Mist. pic.twitter.com/OohJzxqirh — Pete Lau (@PeteLau) March 15, 2021

Grâce à ces images, on peut d’ores et déjà confirmer une grande partie des caractéristiques du prochain smartphone de la marque. Tout d’abord, on retrouverait un coloris baptisé « Morning Mist », une sorte d’argent avec effet miroir. Le logo 1+ est centré au dos du smartphone, et c’est officiel : on retrouve bien un tout nouveau bloc photo développé en partenariat avec le fabricant suédois Hasselblad. Les tranches ont l’air d’être faites de métal et on retrouve les différents boutons à droite, le commutateur à gauche, et un port USB-C sur la tranche du bas ainsi que le micro et les haut-parleurs. À l’avant, pas de grandes surprises par rapport à son prédécesseur, le OnePlus 8. On retrouve une dalle bord à bord incurvée sur les côtés, et dotée d’un poinçon placé dans le coin supérieur gauche pour accueillir la caméra frontale.

Pour couronner le tout, le leaker Ishan Argawal a également partagé des rendus supposés officiels des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. On y découvre notamment les nouveaux coloris, mais aussi le modèle standard plus en détail. Le OnePlus 9 aurait ainsi un écran plat, à la différence du OnePlus 9 Pro et de sa dalle incurvée. Le leaker nous informe également d’une fonctionnalité inédite : la recharge sans fil à… 50W ! Il s’agirait d’une importante montée en puissance par rapport au OnePlus 8, qui ne disposait que du Warp Charge 30W. Toujours d’après ce leaker, OnePlus proposerait un nouveau chargeur sans fil de 50W en conséquence.

OnePlus 9 5G High Quality 4K Watermark-less renders! Color options:

-Stellar Black

-Arctic Sky

-Winter Mist A Flat Display & seems like OnePlus is adopting a plastic frame too as lack of antenna bands indicate. Artic Sky is 💙 for me. What about you?#OnePlus9Series #OnePlus9 pic.twitter.com/M91Pf3lnlS — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 14, 2021

OnePlus 9 Pro 5G High Quality 4K Watermark-less renders! Color options:

-Astral Black

-Morning Mist

-Pine Green The display is only slightly curved this time. Looks great. The Matte color options give it a more premium feel IMO. What about you?#OnePlus9Series #OnePlus9Pro pic.twitter.com/BhBvtGnIJ2 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 14, 2021

Du côté de sa fiche technique, il faudra patienter jusqu’au 23 mars pour découvrir les entrailles du futur fleuron de OnePlus, même si on connaît déjà de nombreux détails concernant le smartphone, qu’on a compilé dans notre dossier consacré au OnePlus 9.