Elon Musk imagine un titre techno sur les NFT… et le vend en NFT

Elon Musk se lance dans la musique techno, avec un titre consacré aux objets virtuels. Logiquement, le patron de Tesla a annoncé que ce dernier serait mis aux enchères sous forme de NFT.

Le patron de Tesla et SpaceX ne loupe décidément jamais une occasion de faire parler de lui. Face au succès grandissant des NFT (Non-Fungible Token), Elon Musk s’est lancé dans la musique. L’homme d’affaires a en effet imaginé un titre techno consacré aux NFT. Naturellement, la musique a été mise aux enchères, et vendue sous forme de NFT.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Un melting pot techno(logique)

On vous laissera juger de la qualité musicale du titre, qui scande en boucle le sigle “NFT” avant d’enchaîner “NFT pour votre vanité, les ordinateurs ne dorment jamais, c’est vérifié, c’est garanti”. Concernant le clip tout aussi étrange imaginé par Elon Musk, la vidéo postée sur Twitter par l’homme d’affaires montre seulement un “trophée de vanité” tournant sur lui-même. En l’observant attentivement, on constate qu’il est orné de nombreuses références technologiques, à commencer par les chiens présents sur sa base, qui font sans doute écho au Dogecoin, une cryptomonnaie dont le cours a explosé après que le patron de Tesla en ait fait la promotion.

Les NFT, c’est quoi ?

Très en vogue depuis quelques semaines, principalement dans le milieu artistique, les NFT sont des objets virtuels, dont l’authenticité est garantie par une blockchain. Ainsi, l’acheteur du titre d’Elon Musk obtiendra les droits de propriété numérique de l’œuvre. Dans les faits, ce type de transaction ressemble surtout à du mécénat, puisque si NFT for your vanity n’appartiendra officiellement qu’à son nouveau propriétaire, tout le monde pourra l’écouter. Un cas de figure similaire à la vente il y a quelques semaines du premier tweet de Jack Dorsey, le cofondateur et PDG de Twitter.