Realme et Emmaüs s’associent contre l’exclusion numérique

Ce partenariat inédit entre le constructeur Realme et l’application Emmaüs Connect veut assurer à tous les Français de “rester connectés ensemble”.

Lutter contre l’exclusion numérique en s’associant à l’un des acteurs historiques français en matière de solidarité, c’est le nouveau pari du constructeur high-tech Realme. Dans un communiqué publié aujourd’hui, la marque a officialisé la signature d’un partenariat avec l’application Emmaüs Connect, membre du mouvement Emmaüs. Objectif pour Realme, venir en aide aux 17% de Françaises et Français encore en situation l’illectronisme, et favoriser l’accès au matériel informatique pour les personnes en situation de précarité. Un problème tristement actuel, à l’heure où nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à domicile à cause de la situation sanitaire. Selon une récente étude de l’Insee, 8 millions de Français sont aujourd’hui privés d’Internet, faute d’équipement et de moyens suffisants.

Des dons et des ateliers

Pour concrétiser cette alliance avec le label Emmaüs, Realme s’est ainsi engagé à faire des dons réguliers à l’association afin de lui fournir des smartphones à destination des plus démunis. Ainsi, tous les terminaux utilisés à des fins promotionnelles (prêts, modèles d’exposition…) seront reconditionnés et mis à la disposition de l’application Emmaüs Connect. Parallèlement, la marque a indiqué son projet d’organiser régulièrement des ateliers pratiques, afin de réduire la fracture numérique, en formant les personnes en difficulté aux usages du numérique. Pour Marie Cohen-Skalli, codirectrice d’Emmaüs Connect, cette action met en évidence le rôle primordial que pourront jouer les géants de la tech dans la lutte contre l’exclusion numérique : “Le numérique est aujourd’hui une ressource de première nécessité. Concrètement, chaque smartphone donné par Realme va changer la vie d’une personne en grande détresse qui a besoin d’un accès internet pour accéder à ses droits, trouver un emploi, garder un lien avec ses proches”.