Google Chrome intègre Live Captions, son outil de traduction instantanée

Navigateur web le plus utilisé à travers le monde, Google Chrome a déployé une nouvelle fonctionnalité qui promet de simplifier la vie aux personnes malentendantes.

Accessible depuis déjà quelques années sur les smartphones Pixel, l’outil Live Captions est sans doute l’une des fonctionnalités les plus ambitieuses de Google. Destinée à nous affranchir de la barrière de la langue, cette dernière permet en effet de traduire en temps réel n’importe quel flux vidéo ou audio dans notre langue natale. Bien décidé à faire profiter au plus grand nombre de son innovation, le géant de Mountain View vient d’annoncer que le Live Captions serait désormais accessible directement depuis son moteur de recherche Google Chrome. Une nouveauté qui pourrait bien transformer notre usage du web, et rendre ce dernier beaucoup plus inclusif.

Traduire, mais aussi transcrire

Concrètement, il sera désormais possible pour Google Chrome de récupérer n’importe quel flux vidéo ou audio transitant sur sa plateforme, afin d’afficher en surimpression une retranscription fidèle des contenus multimédias lus. En plus de permettre à tous les utilisateurs de traduire instantanément n’importe quelle vidéo, livestream ou podcast grâce à une infobulle textuelle affichée en surimpression, l’outil pourrait également s’avérer particulièrement utile pour les internautes malentendants. Live Captions sera en effet capable de “lire” l’audio d’un contenu multimédia, et de le retranscrire automatiquement, à la manière des sous-titres automatiques sur YouTube.

Comment l’installer ?

Pour les curieux, sachez qu’il est déjà possible d’activer manuellement ce nouvel outil, décidément très prometteur. Il suffit pour cela de télécharger la dernière version de Chrome, et de se rendre dans Paramètres > Paramètres avancés > Accessibilité. Sans surprise, l’outil est pour le moment accessible en anglais uniquement, mais il y a fort à parier que d’autres langues ne viennent rapidement enrichir l’algorithme de Google.