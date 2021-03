Huawei agrandit son offre PC avec trois nouveaux produits

La marque étoffe son offre PC, en proposant un nouveau laptop, ainsi qu’un ordinateur de bureau et un imposant écran de 23,8 pouces.

Officialisée la semaine dernière, la nouvelle offre PC de Huawei promet déjà de frapper fort. Bien décidée à élargir sa gamme, la marque a dévoilé aujourd’hui les détails de ses trois nouvelles itérations technologiques. On y retrouve ainsi un laptop premium avec la nouvelle génération de son MateBook X Pro, mais aussi un ordinateur de bureau et un écran de 23,8 pouces.

Huawei MateBook X Pro 2021

Héritier direct de la lignée MateBook X Pro, l’édition 2021 du laptop premium de la marque bénéficie évidemment de nombreuses améliorations, avec un écran tactile Full View 3K, et un processeur Intel Core de 11e génération. Ultra compact avec ses 13,9 pouces, le laptop intègre également un pavé tactile Huawei Free Touch, ainsi que deux ports USB-C, et la prise en charge du Wi-Fi 6. Disponible à partir du 10 mai prochain, le terminal sera commercialisé à partir de 1499,99€ dans sa configuration Intel i5 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une version plus puissante avec processeur Intel i7, 16 Go de RAM et 1 To de stockage sera aussi proposée à partir de 1799,99€.

Huawei MateStation S

Afin d’élargir sa gamme PC, plutôt dominée par les laptops et les convertibles, Huawei propose cette année un nouvel ordinateur de bureau. Conçu pour allier performances et esthétique, le MateStation S espère ainsi “mettre fin aux idées reçues sur le PC de bureau encombrant et peu esthétique”, avec un châssis de 8,6L. Équipé d’un processeur 7nm 6 cœurs AMD Ryzen 5 4600G, le MateStation S intégrera aussi une carte graphique Radeon, 8 Go de RAM, et 256 Go de stockage. Solution tout-en-un, cet ordinateur de bureau sera livré avec une souris et un clavier filaire, ainsi qu’un écran FHD de 23,8 pouces. Le tout sera mis en vente à partir du mois de juin 2021, au prix contenu de 649,99€.

Huawei Display 23,8”

Troisième et dernière nouveautés de cette nouvelle génération PC imaginée par Huawei, la marque a enfin annoncé la sortie de son écran de PC Display 23,8 pouces. Présenté par le constructeur comme “le tout premier écran de PC Huawei permettant d’améliorer le temps de travail et de sublimer les contenus de divertissement à domicile”, le périphérique propose un taux d’occupation de 90%, ainsi qu’une prise en charge du FHD en 1920×1080. Il sera accessible à partir du 29 mars prochain, au prix de 159,99€.