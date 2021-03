PlayStation VR : les manettes nouvelle génération dévoilées !

Les prochaines manettes PSVR nouvelle génération se dévoilent et arbore un design très futuriste intégrant plusieurs des fonctionnalités de la DualSense.

Il y a quelques semaines, Sony annonçait l’arrivée prochaine d’un nouveau casque PlayStation VR pour s’accorder avec les accessoires nouvelle génération sortis en même temps que la rarissime PS5. On sait désormais à quoi vont ressembler les manettes puisque Sony vient de dévoiler ses caractéristiques ainsi que leur design dans un communiqué officiel.

Dans la lignée de la DualSense

Bonne nouvelle, et comme on s’en doutait déjà, les manettes bénéficieront du retour haptique de la DualSense, bien plus immersif qu’un système de vibration basique. Mais ce n’est pas tout puisqu’elles auront également des gâchettes adaptatives, qui permettront de sentir la résistance de la gâchette au fur et à mesure que le joueur appuie dessus. Les nouvelles manettes intègrent également un technologie de détection des doigts. Lorsque le joueur posera son index ou son majeur sur les parties dédiées, la manette détectera la présence des doigts sans avoir à appuyer sur un quelconque bouton. Cela rend donc l’expérience plus réaliste et plus fluide. En intégrant toutes les fonctionnalités de la DualSense dans ses manettes VR, Sony mise sur le réalisme et l’immersion, qui promet d’être d’autant plus convainquant qu’en jouant sur une télévision, même avec une DualSense.

Le design des nouvelles manettes est également plus qu’original. Sony le décrit comme ayant une « forme d’orbe ». Le design a été pensé pour permettre une prise en main plus naturelle, comme on peut le voir sur les images. Finalement, la manette englobe toute la main ce qui paraît effectivement moins contraignant que de tenir une manette en forme de pistolet. Sur le papier, tous ces arguments sont alléchants, et il ne reste plus qu’à attendre une réelle prise en main pour constater les différences avec la génération actuelle d’accessoires PlayStation VR.