La Gamescom 2021 proposera une édition hybride

Après une édition 2020 entièrement virtuelle à cause de l’épidémie de Covid-19, la Gamescom reviendra cette année dans un format hybride inédit.

Retour à Cologne pour la traditionnelle Gamescom 2021. Après une année entièrement virtuelle à cause de la situation sanitaire, le salon vidéoludique revient cette fois en édition physique du 25 au 29 août prochain. Si certains auront l’occasion d’y assister IRL, l’évènement misera aussi sur un immense show en ligne, rapporte un communiqué de presse officiel. Pour les organisateurs, cette formule hybride devrait non seulement permettre de respecter à la lettre les recommandations sanitaires en matière de distanciation sociale, mais aussi aux joueurs du monde entier de se retrouver pour partager leur passion, ne serait-ce que virtuellement. De plus, cette organisation permettra surtout de mieux anticiper une éventuelle transition vers le 100% numérique si la situation venait à empirer.

Ainsi, certains halls devraient rester vides cette année, tandis que les organisateurs de l’événement prévoient de filtrer au maximum les visiteurs. Les corners pour le public et ceux pour les professionnels devraient ainsi être séparés, tandis que les compétitions eSport et les concours de cosplays respecteront les gestes barrières. Concernant la partie online, l’Opening Night présentée par Geoff Keighley fera son grand retour cette année le 24 août prochain, et permettra aux joueurs de découvrir de nouveaux jeux ainsi que des trailers inédits. Des démos jouables devraient être mises à la disposition des joueurs participant virtuellement au salon, afin que ces derniers puissent profiter des festivités comme s’ils y étaient.