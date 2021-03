En Chine, OnePlus devrait prochainement abandonner sa surcouche logicielle pour smartphones, HydrogenOS, au profit de celle d’Oppo, ColorOS. Le signe d’un rapprochement imminent ?

OnePlus a longuement été encensé pour sa surcouche logicielle, OxygenOS. Mais dans son pays natal, la Chine, la marque livre ses smartphones avec une version légèrement différente, baptisée HydrogenOS. Et justement, selon XDA Developers, le constructeur pourrait bien l’abandonner au profit de ColorOS, la surcouche qu’on retrouve chez son cousin Oppo. D’après XDA Developers, OnePlus compterait fermer son site internet HydrogenOS dès le 24 mars prochain, et les mises à jour s’arrêteraient définitivement à compter du 1er avril.

Le rapprochement entre OnePlus et Oppo s’accélère

Oppo et OnePlus sont en effet fortement liés. Les deux marques appartiennent au même groupe, la multinationale chinoise BBK Electronics, également derrière les marques Vivo ou encore Realme. Et depuis une bonne année, Oppo et OnePlus ne cessent de se rapprocher. Non seulement les smartphones phares de OnePlus et d’Oppo partagent désormais bon nombre de caractéristiques, mais la nomination de Pete Lau, fondateur de OnePlus, à la tête de l’entité OPLUS qui opère à la fois chez Oppo et la marque qu’il a fondé est un signe fort.

Quant à OxygenOS, la surcouche logicielle que nous retrouvons par chez nous sur les smartphones signés OnePlus, elle devrait a priori rester en place. « Nous n’avons aucune nouvelle à partager à propos d’HydrogenOS pour le moment, mais nous pouvons confirmer qu’OxygenOS reste notre système d’exploitation pour les appareils internationaux » a simplement expliqué OnePlus à XDA Developers suite à cette information. Reste à voir si ce rapprochement entre les deux marques se profilera également dans le reste du monde, après cette soudaine accélération en Chine.