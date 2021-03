Jeudi 18 mars, l’éditeur Square Enix a profité de sa conférence Presents pour nous dévoiler quelques-unes des nouveautés qui viendront bientôt enrichir son catalogue. On fait le point sur ce qu’il fallait retenir.

Hier soir se tenait la conférence Square Enix Presents. L’occasion pour le développeur de nous présenter en détail les prochains titres qui viendront étoffer son catalogue dans les mois à venir. Sans surprise, c’est la saga Life is Strange qui a fait figure de star de la soirée, avec l’annonce de True Colors, le nouvel opus de la série qui sortira sur consoles PlayStation et Xbox, PC et Google Stadia le 10 septembre prochain. Pour ce nouveau format développé par Deck Nine Games, les joueurs pourront suivre les aventures d’une toute nouvelle héroïne empathe, capable de ressentir les émotions de ses proches. Conscient que l’engouement autour de l’une de ses licences cultes est toujours aussi présent chez les fans, Square Enix a également officialisé la sortie cet automne de Life is Strange Remastered Collection, qui contiendra les deux premiers jeux de la saga, ainsi que des graphismes améliorés.

Il n’y a pas de Life is Strange qui a fait parler de lui hier, puisque Square Enix a également profité de la soirée pour présenter une licence inédite baptisée Project Athia. Imaginé par Luminous Production et annoncé en 2020, le jeu s’est cette fois offert une jolie cinématique et quelques minutes de gameplay prometteuses. Attendu en 2022 sur PS5 et PC, ce premier opus s’intitulera Forspoken.

En marge de ces deux annonces principales, les joueurs ont également pu découvrir une longue présentation de la nouvelle licence Outriders, qui sera prochainement incluse dans le Xbox Game Pass. Pour les 25 ans de Tomb Raider, Lara devrait également faire parler d’elle, avec des crossovers prévus dans plusieurs jeux tiers, dont Fortnite dès la semaine prochaine. Un pack Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy est également disponible à l’achat, et comprend les trois derniers opus de la saga (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider). Enfin, l’éditeur vidéoludique est revenu sur Marvel’s Avengers, en annonçant un DLC centré sur le personnage de Black Panther, qui sortira plus tard cette année.