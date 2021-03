POCO F3 : ce smartphone va faire très mal à la concurrence

Le POCO F3 est officiel, et il va faire mal à la concurrence : Snapdragon 870, écran AMOLED 120 Hz, capteur principal 48 MP, batterie XXL… Le tout pour moins de 400€, voire même moins de 300€ à son lancement ! Est-ce le nouveau flagship killer de 2021 ?

C’est officiel ! Après des semaines de rumeurs, le POCO F3 vient enfin d’être annoncé par la firme. Au programme, on retrouve non pas un mais deux smartphones : le POCO F3, et le POCO X3 Pro. Une fois n’est pas coutume, le POCO F3 est bien le plus haut de gamme, tandis que le POCO X3 Pro s’adressera plutôt aux gamers.

POCO F3 : un smartphone haut de gamme… à moitié prix

La star de l’événement, c’était sans conteste le POCO F3, et pour cause : il propose tout ce qu’on est en droit d’attendre d’un smartphone haut de gamme, alors qu’il est vendu entre 300 et 400 euros suivants les configurations.

On y retrouve tout d’abord un grand écran AMOLED E4 de 6,67 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un touch sampling de 360 Hz. Un poinçon est logé en centre de la partie supérieure de cette dalle, pour accueillir la caméra frontale de 20 MP. À l’arrière, on pourra compter sur une solide configuration de capteurs : un module principal Sony IMX 582 de 48 MP (1/2 », f/1.79), un ultra grand-angle de 8 MP (FOV 119°, f/2.2) et un telemacro de 5 MP (f/2.4).

Côté logiciel, on pourra compter sur MIUI 12, la surcouche logicielle de Xiaomi. L’appareil en lui-même a beau être fin (7,8mm d’épaisseur) et plutôt léger (196 grammes), il embarque tout de même une imposante batterie de 4 520 mAh qui lui conférerait une autonomie de 2 jours complets d’après la marque. Le smartphone est également compatible avec la recharge rapide à 33W. Enfin, le clou du spectacle : son SoC Snapdragon 870 signé Qualcomm, accompagné du système de refroidissement LiquidCool 1.0 Plus. Certes, on n’a pas non plus le droit à un Snapdragon 888, mais ce SoC reste un processeur très haut de gamme habituellement réservé à des smartphones vendus bien plus chers. Sauf que là, le POCO F3 est facturé 349€ (offre de lancement à 299€) dans sa variante 6/128Go, et 399€ (offre de lancement à 349€) dans sa configuration 8/256Go. L’offre de lancement précitée sera disponible pendant 72h dès le lancement du smartphone, le 30 mars prochain à partir de 13h. Trois coloris seront disponibles : Night Black, Arctic White et Deep Ocean Blue.

POCOX3 Pro : plus joueur

Le POCO X3 Pro est, en réalité, plutôt destiné à un autre public : les gamers. Ainsi, on y retrouve un écran de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et touch sampling de 240 Hz, et POCO mise cette fois sur le Snapdragon 860 couplé à l’Adreno 640 pour des performances de haut vol en jeu. Le tout s’accompagne du LiquidCool 1.0 Plus, une nouvelle technologie de refroidissement signée POCO, et d’un bloc photo arrondi à l’arrière.

Le smartphone sera un peu moins cher : 249€ en 6/128Go (offre de lancement à 199€) et 299€ en 8/256Go (offre de lancement à 249€). Le POCO F3 Pro sera disponible à partir du 26 mars prochain à 13h.