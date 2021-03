Surface Duo : son double écran pris en charge par le Xbox Game Pass ?

Microsoft vient d’annoncer son intention d’exploiter les deux écrans tactiles de la Surface Duo sur son service de cloud gaming, xCloud. En effet, la dernière version de l’application Xbox Game Pass, qui est actuellement en bêta, ajoute la prise en charge des appareils à double écran, tels que la Surface Duo de Microsoft. Un journaliste de Slash Gear a publié une vidéo sur Twitter montrant comment cela fonctionne sur son appareil.

here’s xCloud running on Microsoft’s Surface Duo across both screens. You can now get touch controls on the other screen with the latest Xbox Game Pass beta app 🙏 pic.twitter.com/6AA0UHo1or

— Tom Warren (@tomwarren) March 18, 2021