Microsoft lancera son étonnant appareil à double écran le 18 février prochain en France, au prix de 1 549€. Le hic : la Surface Duo vient de baisser son prix aux États-Unis, où elle est vendue seulement 999$…

Smartphone pliant, à double écran, tablette ? Difficile de caractériser précisément l’étrange Surface Duo de Microsoft, ce « smartphone » à deux écrans qui n’en est pas vraiment un. Néanmoins, on pourra bientôt se faire un avis soi-même, puisque la firme de Redmond lancera sa Surface Duo le 18 février à la vente en France, quelques mois après sa sortie aux États-Unis, en septembre dernier. C’est aussi l’occasion de connaître le prix français de l’appareil, qui ne sera vendu que sur la boutique officielle du constructeur, le Microsoft Store, chez Darty et à la Fnac : 1 549€ en version 128 Go, et 1 649€ en version 256 Go. C’est cher, très cher, d’autant qu’outre-Atlantique, où la Surface Duo est disponible depuis plusieurs mois, Microsoft a baissé son prix en la passant à… 999$.

Sinon, Microsoft vient d'annoncer fièrement que sa Surface Duo va être lancer la semaine prochaine en France au prix de 1549 euros ! Et en même temps, elle passe à 999$ aux Etats-Unis… J'ai l'impression qu'on est un peu pris pour des pigeons, non ? Et pas qu'un peu en vrai ! pic.twitter.com/oOgzKbJlwa — Anh Phan – Streamer mais je n'ai pas d'internet ^^ (@AnhPhanFr) February 11, 2021

Reste encore à convaincre de potentiels clients de l’utilité de la Surface Duo. L’appareil a en effet été présenté durant l’automne 2019, et possède donc des caractéristiques vieilles de presque trois ans. On y retrouve ainsi un SoC Snapdragon 855 de chez Qualcomm, et le « smartphone » n’est de ce fait pas compatible avec la 5G, une hérésie pour un produit vendu aussi cher, en 2021. Même constat quant à son double écran, à l’heure où même l’excellent écran pliant du Galaxy Z Fold 2 — un appareil onéreux mais techniquement irréprochable — s’est récemment fait voler la vedette par l’incroyable concept de smartphone à écran coulissant d’Oppo, le Oppo X 2021. Du côté du reste des caractéristiques, rien de quoi justifier ce tarif : on a droit à un unique capteur photo frontal de 11 MP, et une batterie un peu juste de 3 577 mAh. Reste à voir si le logiciel et les promesses de Microsoft de parvenir à démultiplier la productivité d’un utilisateur de Surface Duo seront tenues.