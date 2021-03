Twitter veut demander l’avis des internautes après le ban de Trump

Il y a quelques mois, Twitter prenait une décision sans précédent, en bannissant le compte de Donald Trump après les émeutes du Capitole. Malgré les vives critiques des internautes, la plateforme avait maintenu son cap, estimant simplement qu’elle avait été maladroite sur la forme. Cette fois, Twitter semble avoir appris de ses erreurs, et veut désormais mettre ses utilisateurs à contribution. Après avoir mis au point un système de modération collectif pour éviter les débordements, la plateforme veut aujourd’hui l’avis des internautes sur le bon comportement à adopter face à une personnalité politique.

Politicians and government officials are constantly evolving how they use our service, and we want our policies to remain relevant to the ever-changing nature of political discourse on Twitter. That’s why we’re reviewing our approach to world leaders and seeking your input.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) March 18, 2021