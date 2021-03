Le casque VR d’Apple devrait analyser le moindre mouvement de vos yeux

L’hypothétique casque mixte d’Apple pourrait proposer un suivi oculaire extrêmement précis, ouvrant la voie à de multiples applications. Ce produit devrait être lancé l’année prochaine, d’après les premières rumeurs à son sujet.

Avant de lancer ses Apple Glass, des lunettes de réalité augmentée attendues depuis de longues années, la firme de Cupertino songerait tout d’abord à tâter le terrain avec un produit autrement plus imposant : un casque VR/AR. Ce produit combinerait réalité augmentée et virtuelle et pourrait être lancé dès l’année prochaine à un prix premium. L’objectif serait d’attirer les développeurs à imaginer des usages pour ce type de produit, avant d’imaginer d’autres produits propulsés à la réalité augmentée, dont les fameuses Apple Glass. Et en parlant de ce casque, voilà que l’analyste de TF International Ming Chi Kuo nous donne quelques nouvelles informations à nous mettre sous la dent. Celui-ci avait déjà déclaré que les prototypes de ce produit pèseraient entre 200 et 300 grammes, mais qu’Apple voudrait le faire passer sous la barre des 200 grammes, et voilà qu’il évoque aujourd’hui une nouvelle fonction prometteuse : le suivi des yeux du porteur et l’authentification via la reconnaissance de l’iris.

Au moyen d’un émetteur infrarouge et d’un capteur, le casque serait capable de suivre les mouvements des yeux de l’utilisateur de manière précise, et de capter les clignements. Cette méthode permettrait notamment d’utiliser ses yeux pour naviguer au sein de l’interface virtuelle, et, grâce à l’analyse du mouvement des yeux, permettrait de soulager le processeur pour n’afficher l’image à pleine résolution qu’à l’endroit où regarde l’utilisateur, par exemple. Pour finir, l’analyste star d’Apple explique également que cette fonction permettrait d’authentifier le propriétaire du casque grâce à l’authentification biométrique de l’iris.

« Le système de suivi des mouvements des yeux d’Apple comprend un émetteur et un récepteur. La partie qui émet fournit une ou plusieurs longueurs d’onde différentes de lumière invisible, et la partie qui réceptionne détecte le changement de la lumière invisible réfléchie par le globe oculaire et juge le mouvement du globe oculaire en fonction de ce changement » explique Ming Chi Kuo. Pour le reste, ce casque est attendu avec de multiples caméras externes afin d’afficher de la réalité augmentée. Selon les premières prédictions de Kuo, l’appareil pourrait être vendu à un prix qui oscillerait autour de celui d’un iPhone haut de gamme, soit 1000$ environ, et sans doute un peu plus par chez nous.