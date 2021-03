Google fait la promotion de ses Pixel avec l’ASMR

Changer de téléphone peut souvent être un fiasco, une situation stressante si plusieurs données ne sont pas correctement exportées. Pourtant, Google espère rendre cela plus relaxant. Dans une vidéo, le constructeur fait la promotion de ses smartphones, grâce à l’ASMR.

« Donc, vous voulez transférer les données de votre vieux téléphone sur le nouveau Pixel. Même si les étapes sont claires et simples, c’est naturel d’aborder un tel moment avec beaucoup d’hésitation ». C’est ainsi que Google introduit sa nouvelle vidéo. La firme fait la promotion de ses nouveaux smartphones, à l’aide de l’ASMR. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sigle, il définit les sensations distinctes, agréables de picotements aux niveaux du crâne en réponse à un stimulus visuel, auditif ou cognitif. Sur YouTube, il prend la forme de vidéos dans lesquelles des créateurs de contenus chuchotent à leurs micros pour endormir ou pour relaxer les spectateurs. Le phénomène prend tellement d’ampleur, que même le Château de Versailles s’y met.

« Respirez, relaxez vous et configurez votre nouveau téléphone… »

De son côté, Google explique les différentes étapes pour lancer un nouveau smartphone, dans une vidéo ponctuée par plusieurs images relaxantes de paysages, ainsi qu’une douce voix féminine. Elle utilise aussi une musique calme pour rassurer ses nouveaux utilisateurs. Est-ce réussi ? Pas vraiment. Plus crispante qu’autre chose, c’est surtout une manière pour Google de promouvoir ses téléphones par le biais de l’humour. Visiblement, ce petit coup de communication a fonctionné puisque la vidéo, publiée il y a trois jours, a déjà été regardée plus de 280 000 fois. 7 000 d’entre eux ont d’ailleurs envoyé un pouce bleu pour soutenir la firme de Mountain View. Dans les commentaires, les spectateurs sont partagés entre incompréhension et hilarité. « À quel point étaient-ils défoncés quand ils ont eu cette idée ? » explique l’un d’autre eux. « Je suis allé vérifier le calendrier pour voir si c’était le 1er avril ». Reste à voir désormais si les utilisateurs y trouveront un intérêt au moment de l’achat d’un nouveau Pixel.