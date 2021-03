Xbox et Twitch s’associent pour un showcase de jeux indépendants

Le programme de ce premier showcase consacré aux jeux indépendants se tiendra le 26 mars à 17h, avec la présentation d’une centaine de jeux au programme. À vos agendas !

Il semblerait que Twitch et Microsoft partagent une même passion : celle des jeux indépendants. C’est pour cette raison que Microsoft vient d’annoncer le premier showcase dédié aux jeux vidéo indépendants en collaboration avec Twitch. Le showcase est nommé /twitchgaming Showcase : ID@Xbox, qui reprend donc les deux entités à l’origine du projet. Au programme, plus d’une centaine de jeux vont être présentés ainsi que des trailers et du gameplay inédit pour plus de 25 d’entre eux. Ce sera le cas les jeux Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One, ou encore S.T.A.L.K.E.R. L’événement présentera des jeux déjà connus comme de nouveaux titres qui vont être dévoilés spécialement pour l’occasion. Ces nouveaux jeux sortiront par la suite sur le Xbox Game Pass.

Microsoft a mentionné la présentation de l’événement par les « streameurs préférés de la communauté » sans pour autant révéler leurs noms. Ils auront l’occasion de répondre aux questions des fans et de s’entretenir avec certains des développeurs à l’origine des jeux. Ce sera donc un événement plutôt interactif et vivant et non pas une suite de bande-annonce. Microsoft tease également des petits cadeaux qui pourraient être offerts par les développeurs, comme des codes pour certains jeux. On imagine que ces codes permettront d’avoir accès à du contenu additionnel comme des éléments cosmétiques en édition limitée. On ne sait pas encore combien de temps l’événement durera mais il aura lieu le 26 mars à 17h heure française.