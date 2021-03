Twitter teste la lecture des vidéos YouTube directement dans son appli

Après avoir amélioré l’intégration des photos dans son interface, Twitter se penche désormais sur le cas de la vidéo. La plateforme teste actuellement une nouvelle fonctionnalité, qui prévoit l’intégration des vidéos directement sur le fil d’actualité, sans avoir à recourir à l’application YouTube.

Après les photos, Twitter veut mettre en avant la vidéo. Le 10 mars dernier, la plateforme annonçait modifier la manière dont les images étaient affichées sur son interface. Désormais, il est possible de partager les images en tailles réelles, et même en 4K. Pour autant, sur le volet de la vidéo, Twitter a encore du chemin à faire pour s’imposer durablement face à Instagram et Facebook. À l’heure actuelle, les utilisateurs qui voudraient regarder une vidéo YouTube partagée sur le réseau sont automatiquement redirigés vers l’application (si elle est installée sur le téléphone) ou même sur la version navigateur de la plateforme. Outre le fait que cela n’est pas très pratique, cela ne garanti pas non plus que l’utilisateur reviendra à son fil Twitter une fois le visionnage terminé. Pour améliorer son expérience, la firme planche sur une nouvelle fonctionnalité.

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs — Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021

Un affichage aperçu pour les vidéos

Dans un post dédié, Twitter Support annonce qu’il sera bientôt possible de les visionner directement depuis le fil d’actualité. Concrètement, à la manière d’un aperçu, les utilisateurs pourront regarder leurs vidéos et même les passer en grand écran si besoin. Pour le moment, la plateforme ne détaille pas les modalités de déploiement, mais il faudra sans doute attendre un peu avant de pouvoir en profiter. Les premiers tests sont d’ores et déjà lancés sur les appareils iOS, avant bien sûr que cela ne soit appliqué à l’ensemble des smartphones. Vous pouvez apercevoir le fonctionnement sur l’animation plus haut dans l’article. En revanche, Twitter ne semble pas prêt à nous fournir le, pourtant très demandé, bouton « modifier le tweet ». En lieu et place, la firme développe une fonctionnalité qui permet d’annuler un envoi.