Bookeen présente Notéa, son nouveau bloc-notes numérique connecté

L’entreprise française a présenté ce mois-ci son nouveau bloc-notes connecté Notéa. Un terminal hybride, qui assure également le rôle de tablette graphique et de liseuse, tout en bénéficiant de la prise en charge des applications Android.

Entre la liseuse, la tablette graphique et la tablette multimédia, Bookeen vient de présenter un nouveau terminal hybride et résolument prometteur : la Notéa. Disponible depuis le 9 mars 2021 sur la plupart des stores en ligne, l’appareil se présente sous la forme d’un bloc-notes connecté nouvelle génération, capable d’être bien plus qu’un simple support d’écriture.

Avec son écran de 10,3 pouces et sa technologie E-Ink tactile, le carnet Notéa s’apparente à première vue à une liseuse ou à un carnet numérique tactile, parfait pour lire sans l’inconfort d’un écran, ou pour prendre des notes manuscrites sur tablette. Grâce à un capteur EMR placé sous l’écran, le stylet vendu avec la tablette fonctionne sans batterie, et permet une prise de note précise et naturelle, puisqu’il est possible de laisser le poignet reposer sur la tablette sans interférer avec la prise de notes grâce au système de “palm-rejection”. Trois boutons de commandes ainsi que 4096 niveaux de pression viennent compléter les possibilités offertes par l’appareil. De quoi réconcilier la graphie sur papier à la saisie numérique.

Des airs de tablette multimédia

En plus de se présenter comme un bloc-notes connecté particulièrement prometteur, la Notéa de Bookeen joue aussi la carte de la polyvalence. Grâce à la prise en charge du Wi-Fi et du Bluetooth, elle permet de communiquer simplement avec un ordinateur ou un smartphone, afin de s’intégrer plus facilement à nos habitudes de travail. De plus, elle embarque aussi l’ensemble du catalogue d’application Google Play grâce à Android 8.1. Parfait donc, pour utiliser vos applications de bureautiques préférées.

D’ores et déjà accessible sur la plupart des revendeurs en ligne, la Bookeen Notéa est commercialisée à 399,90€. Un prix conséquent, mais à la hauteur de ses promesses.