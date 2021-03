Resident Evil Village débarquera sur Stadia le jour de sa sortie

Resident Evil 7 et Resident Evil Village vont bientôt faire leur entrée au catalogue de Stadia, avec une offre promotionnelle exceptionnelle pour la précommande du huitième opus de la saga.

Google vient d’annoncer deux nouvelles qui devraient ravir les abonnés de Stadia friands de jeux d’horreur. Deux titres Resident Evil ont été annoncés ainsi que des promotions les concernant. Le premier jeu est Resident Evil 7 Gold Edition, le dernier titre de la franchise jouable à ce jour. Il débarquera au catalogue de Stadia Pro dès le 1er avril (non, ce n’est pas une blague) et contiendra tous le contenu additionnel disponible pour ce jeu, à savoir les DLC Vidéos Interdites Vol.1 et Vol.2, le DLC Not a Hero et le DLC End of Zoe. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Stadia Pro, qui est un service avec abonnement payant, le jeu sera également disponible sur Stadia mais le prix n’a pas encore été annoncé. Pour rappel, l’abonnement Stadia Pro est à 9,99 euros par mois.

Le deuxième jeu qui débarquera sur la plateforme est le huitième jeu de la saga, à savoir le tant attendu Resident Evil Village. Le jeu sera disponible au catalogue de Stadia dès le jour de sa sortie le 7 mai prochain au prix de 69,99 euros pour l’édition standard et 79,99 pour l’édition Deluxe. Cependant, Google a réservé une surprise de taille à ceux qui précommanderont le jeu sur la plateforme : un pack Stadia Premiere Edition offert. Ce pack, contenant une manette Stadia et un appareil Google Chromecast Ultra, est habituellement vendu au prix de 99,99 euros. Si vous n’avez pas envie de précommander le jeu, ceux qui l’achètent sur la plateforme avant le 21 mai pourront également être éligibles à l’offre de Google, selon les stocks disponibles. Les personnes concernées recevront alors un mail avec un code dans la semaine suivant la sortie du jeu. Google a frappé fort pour la sortie des premiers jeux Resident Evil au catalogue de Stadia. Cette offre devrait faire de la plateforme un des endroits les plus intéressants où se procurer le titre.