iPhone : Opera Touch change de nom et d’interface sur iOS

L’application Opera Touch fait peau neuve sur iOS. Pour célébrer son troisième anniversaire, les développeurs du navigateur Internet ont annoncé une refonte de son design, ainsi qu’un petit changement de nom.

Nouvelle icône, nouveau design épuré…Opera Touch change de nom pour iOS et devient simplement Opera. Pour les trois ans du navigateur, les développeurs de l’application ont opéré une importante refonte graphique sur les appareils de la marque à la Pomme. Plus minimaliste, le nouvel Opera se concentre sur la confidentialité et sur l’ergonomie de ses utilisateurs, en proposant une navigation à une main simplifiée, ainsi qu’une interface plus lisible. Autre optimisation de taille, celle de l’outil Flow, accessible directement depuis la barre latérale de navigation, et qui permet de faire le lien entre un ordinateur et un smartphone de manière totalement sécurisée, simplement grâce à un QR Code. D’autres ajouts fonctionnels devraient être annoncés “dans les mois à venir” a prévenu l’entreprise, qui poursuit sa progression pour s’imposer comme une alternative de taille sur iOS, depuis qu’Apple a autorisé le changement de navigateur par défaut sur ses appareils.

VPN et cryptomonnaie inclus

Si Opera souffre toujours de la concurrence face à certains géants du web, le navigateur permet pourtant quelques fonctionnalités bien pratiques. À commencer par l’intégration d’un VPN natif sur smartphone, ou la présence d’un portefeuille crypto pour réaliser des transactions d’Ethereum sur la blockchain. Ce dernier permet ainsi de profiter du web décentralisé, mais aussi de synchroniser sa cryptomonnaie sur l’ensemble de ses appareils. Autant de nouveautés qui pourraient permettre à l’entreprise de développer sa présence sur iOS, et notamment en France, où le navigateur enregistre une progression record de 66% d’utilisateurs supplémentaires en février 2021.