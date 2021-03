LEGO : un imposant kit en collaboration avec la NASA bientôt disponible

LEGO collabore avec la NASA et va lancer son nouvel ensemble consacré à la navette spatiale Discovery. Il s’agit de la plus grosse maquette de navette spatiale de la marque à ce jour, avec pas moins de 2 354 pièces.

Depuis plusieurs années, maintenant, LEGO ne s’adresse plus uniquement à nos chères têtes blondes. Preuve s’il en fallait une que les petites briques jaunes s’érigent désormais en pièces de collection, la firme danoise s’apprête à sortir son plus gros kit du genre. Cette édition en collaboration avec la NASA compte pas moins de 2 354 pièces. À l’occasion du 40e anniversaire du lancement de la première navette spatiale Columbia, LEGO consacre un kit complet à la navette Discovery. Un choix qui prend tout son sens puisque pour rappel, au cours de la mission STS-107 en 2003, Columbia s’est désintégrée lors de son retour sur Terre, tuant ainsi les sept membres de l’équipage. LEGO, préférant sans doute célébrer les réussites de l’agence spatiale américaine plutôt que ses échecs, s’intéresse à Discovery. Elle a notamment lancé le télescope Hubble en 1990.

La maquette intégrera trois pièces nouvellement conçues pour le pare-brise et la soute, ainsi que 108 pièces d’argent laqué pour certains détails du vaisseau. Dans une vidéo, les designers expliquent avoir mis l’accent sur le réalisme pour permettre à tout un chacun de s’immerger à l’intérieur de cette navette spatiale. Ils annoncent aussi avoir travaillé sur une version réduite du télescope Hubble qui pourra se placer à l’intérieur de la maquette une fois celle-ci assemblée.

Disponible dès le 1er avril

Cette imposante pièce de collection sera commercialisée à partir du 1er avril prochain. Elle mesurera 21 centimètres de hauteur, un peu plus de 54 centimètres de longueur et sera large de 35 centimètres. Le pack incluant deux pieds différents sera disponible à 200 dollars, ou 179,99 euros chez nous. Les passionnés de LEGO et de conquête spatiale auront donc de quoi occuper leurs longues soirées de couvre-feu. Pour le moment, il n’est pas possible de précommander le produit sur le site français, mais ça ne saurait tarder.