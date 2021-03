OnePlus Nord N1 : l’héritier du smartphone à bas prix se dévoile

OnLeaks vient de publier une nouvelle vidéo dévoilant des rendus avancés de l’héritier du OnePlus Nord N10, qui portera probablement le nom de OnePlus Nord N1.

Après le OnePlus Nord de l’été 2020, la marque avait multiplié les assauts sur le secteur du milieu de gamme en octobre dernier avec un autre smartphone, le OnePlus Nord N10, venant cette fois titiller l’entrée de gamme. Quelques mois à peine après son lancement, la firme songerait déjà à lui trouver un héritier, qui pourrait porter le nom de OnePlus Nord N1, comme l’indiquait Android Authority début février. Cette fois, mieux qu’un simple nom ou une fiche technique, OnLeaks vient de publier une nouvelle vidéo nous présentant des rendus du smartphone sous tous les angles, l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce futur appareil de OnePlus.

Réputé pour sa fiabilité, Steve Hemmerstoffer de OnLeaks imagine un OnePlus Nord N1 bien proche de son prédécesseur, à quelques détails près. L’arrière du smartphone serait déchargé de plusieurs éléments. Déjà, on n’y retrouverait que trois capteurs photos, contre quatre pour l’actuel OnePlus Nord N10. Le capteur monochrome, qui peinait à démontrer son utilité sur le Nord N10, tirerait ici sa révérence. Le capteur d’empreinte digitale, placé au dos du N10, serait quant à lui déplacé sur le bouton de déverrouillage. L’Alert Slider de OnePlus serait lui aussi supprimé, si l’on en croit ces rendus.

L’écran du OnePlus Nord N1 devrait néanmoins rester sensiblement identique à celui du Nord N10, soit une dalle de 6,49 pouces poinçonnée dans le coin supérieur gauche pour accueillir la caméra frontale. Si l’on espère que OnePlus profitera de cette nouvelle génération pour intégrer une dalle OLED en lieu et place de l’écran LCD IPS du Nord N10, on peut d’ores et déjà s’attendre à une puce Snapdragon de milieu de gamme, compatible avec la 5G.