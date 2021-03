Acheter sa Tesla en Bitcoin, c’est maintenant possible

Elon Musk vient d’indiquer qu’il est désormais possible d’acheter une Tesla en Bitcoin. Ce nouveau moyen de paiement n’est toutefois accessible qu’aux États-Unis, même si Musk annonce un déploiement à l’international durant l’année.

Début février, à la surprise générale, Tesla investissait pas moins de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin et avait indiqué qu’il permettrait bientôt à ses clients de régler leurs achats en cette devise. Un peu plus d’un mois plus tard, Tesla tient déjà ses promesses. Elon Musk annonce sur Twitter qu’il est désormais possible d’acheter une Tesla en Bitcoin aux États-Unis, et que ce type de paiement sera proposé dans d’autres pays du monde « plus tard cette année. »

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

En faisant cela, Tesla va pouvoir faire enfler son portefeuille déjà conséquent de Bitcoin. D’après Bitcoin Treasuries, le géant américain de l’automobile détiendrait déjà près de 48 000 BTC, soit environ 2,71 milliards de dollars suivant les cours actuels. De plus, la firme ne souhaite pas convertir les Bitcoin récoltés lors de ses ventes en dollars, mais les conservera tels quels pour accroître ses avoirs. Par ailleurs, notons que seuls les paiements en Bitcoin sont autorisés, aucune autre cryptomonnaie n’est acceptée par la firme, pas même le Dogecoin dont Elon Musk avait pourtant fait flamber les cours rien qu’en la mentionnant sur Twitter.

Sur le site américain de Tesla, on peut donc voir apparaître une nouvelle option pour régler en Bitcoin. Même les frais de réservation, facturés 100 dollars, peuvent être réglés avec la crypto-devise. Elon Musk a par ailleurs précisé que l’entreprise utilisera ses propres logiciels pour exploiter les noeuds Bitcoin. Et évidemment, les prix varieront donc en fonction du cours de la cryptomonnaie, qui, rappelons-le, a été multiplié par 4 en 2020 et ne fait que grimper depuis le début de l’année 2021.