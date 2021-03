La OnePlus Watch officialisée, petit prix et 15 jours d’autonomie

Pour sa première incursion sur le marché des montres connectées, la marque chinoise a présenté hier sa très attendue OnePlus Watch. Comme prévu, le terminal arbore un cadran rond, et une autonomie record.

Tandis que tous les yeux sont tournés vers les smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro officialisés hier, la marque chinoise avait un autre produit en réserve pour contenter les fans. En effet, OnePlus a profité de son événement pour annoncer (enfin) l’arrivée sur le marché de sa OnePlus Watch. Une première montre connectée pour le constructeur qui a déjà beaucoup fait parler d’elle par le passé, et qui s’offre désormais une officialisation en bonne et due forme.

Comme prévu, la OnePlus Watch embarque un cadran rond de 46 mm. Tandis que l’édition classique se contente d’un boîtier en acier inoxydable et d’un bracelet en caoutchouc fluoré, la marque propose également une édition limitée, avec finitions en cobalt et en verre saphir, ainsi que bracelet en cuir. Sous le cadran, la montre bénéficie d’un écran AMOLED de 1,39 pouce en 326 ppi. Plusieurs interfaces seront accessibles au téléchargement, et la OnePlus Watch intégrera, sans surprise, l’OS propriétaire de OnePlus. Concernant le suivi des activités, la smartwatch embarque un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un gyroscope, un GPS, un accéléromètre, ainsi qu’un capteur magnétique. Le wearable propose aussi 110 modes d’entraînement différents, et promet déjà d’accompagner les sportifs partout grâce à sa certification IP68, qui lui garantit une parfaite étanchéité.

Avec ses 4 Go de mémoire interne, la OnePlus Watch pourra aussi stocker jusqu’à 500 titres de musique, histoire de laisser le smartphone au vestiaire durant l’entraînement. Enfin, c’est au niveau de son autonomie que la montre connectée du constructeur chinois entend bien s’imposer. OnePlus a en effet annoncé jusqu’à deux semaines d’utilisation sans avoir besoin de recharger son produit. De plus, 20 minutes de charge permettent à la montre d’être utilisable pendant une semaine complète. Une compatibilité avec les OnePlus TV a également été annoncée par la marque, qui explique que la smartwatch pourra faire office de télécommande.

Où l’acheter ?

Les précommandes de la OnePlus Watch dans sa version classique débuteront le 14 avril prochain, pour une livraison prévue à partir du 25 avril en France. La montre sera commercialisée à 159€. L’édition limitée en cuir et cobalt sera quant à elle mise en vente à partir du 17 mai prochain, à un tarif encore inconnu.