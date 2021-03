Samsung lancerait un smartphone qui se plie en trois dès cette année

Samsung va appuyer sur l’accélérateur et devrait proposer une ribambelle de smartphones pliants cette année, dont un énigmatique appareil capable de se replier en trois !

Samsung a beau être le leader incontesté du petit monde des smartphones pliants, la firme ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Après le Galaxy Fold premier du nom, son successeur, le Galaxy Z Fold 2, et l’étonnant Galaxy Z Flip, la firme sud-coréenne envisagerait désormais un smartphone capable de se plier en trois parties, affirme le Nikkei.

Le média coréen explique que la firme chercherait à explorer d’autres formats, et puisque 2021 sera une année charnière pour le smartphone pliant, Samsung compte en inclure une seconde dans son smartphone pliant. Ce mécanisme à double charnière permettrait à l’appareil de pouvoir se plier en trois. Lorsqu’il sera totalement déplié, le smartphone proposerait un format plus conventionnel, proche du 16:9, et donc plus adapté à la consommation vidéo qu’un Galaxy Z Fold 2 déplié. Le Nikkei s’avance également à dire que sa sortie serait prévue en fin d’année, même si le produit serait encore en cours de développement.

Samsung va accélérer la cadence

Dans un second volet de l’article du Nikkei, on peut lire que Samsung compte appuyer sur l’accélérateur côté smartphones pliants cette année. Non seulement la firme compterait lancer des successeurs au Galazy Z Fold 2 et au Galaxy Z Flip, mais elle aurait également revu ses ambitions de ventes à la hausse : 10 millions de pliables vendus chaque année. En bref, Samsung aimerait que les smartphones pliants se vendent autant que ses Galaxy Note, maintenant qu’on sait que cette gamme ne devrait plus perdurer. En outre, Samsung envisagerait également de rendre ses appareils pliants plus abordables pour faire profiter au plus de monde possible de cette technologie. En décembre dernier, TM Roh, big boss de la division mobile de Samsung, avait déjà promis un appareil pliant plus abordable : « Fidèles à notre héritage de garder une longueur d’avance avec une technologie mobile d’avant-garde, nous élargirons notre portefeuille de produits pliables, de sorte que cette catégorie révolutionnaire est plus accessible à tous. »