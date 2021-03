Amazon Prime : première bande-annonce pour la série horrifique Them

Jordan Peele s’est si rapidement imposé en maître moderne de l’horreur, qu’il inspire déjà de nouveaux cinéaste. Amazon s’apprête à dévoiler Them, une anthologie horrifique dans la lignée directe de Us et Get Out.

Amazon Prime va diffuser sa nouvelle série, Them. Cette anthologie suivra les aventures d’Alfred et Luchy Emory, un couple d’afro-américains qui décident d’emménager avec leur petite famille dans un quartier résidentiel entièrement blanc de Los Angeles. Mais la maison située dans une rue idyllique devient rapidement le théâtre de phénomènes surnaturels inquiétants. Des forces maléfiques tentent de les détruire.

Cette première salve d’épisodes nous plongera dans les années 50 pendant la période connue sous le nom de la grande migration afro-américaine. Entre en 1910 et 1970, plus de six millions d’afro-américains ont migré du Sud du pays vers le Midwest, le Nord-Est et l’Ouest. Si ce synopsis vous rappelle quelque chose, c’est normal. Dans la lignée de Us et Get Out, Them traitera du racisme à travers une histoire différente à chaque saison. Jordan Peele, pourtant passé maître dans le genre, ne sera pas de la partie. Créé par Little Marvin et produite par Lena Waithe, la série débarquera dès le 9 avril prochain sur Amazon Prime Video.

Les premières images, dévoilées sur YouTube, nous donne un aperçu de l’ambiance oppressante de la série. Cette banlieue en apparence calme devrait nous réserver de nombreuses surprises, et elles ne seront pas réjouissantes. Au casting, on retrouvera Deborah Ayorinde (Luke Cage), Ashley Thomas (Top Boy) Shahadi Wright Joseph (Us) et Melody Hurd (Trick). La petite famille sera rejointe par Ryan Kwanten (True Blood), Christopher Heyerdahl (Togo) et Liam McIntyre (Flash). À la réalisation, on retrouvera notamment le directeur de la photographie sur Versace, Nelson Cragg, Craig William Macneill (The Boy), et Ti West, à qui l’on doit The House of the Devil. Rendez-vous désormais le 9 avril prochain sur Amazon Prime Video pour découvrir si la série est à la hauteur du défi.