Huawei P50 Pro : premier aperçu de ses intrigants capteurs photo

Alors qu’on attend sa présentation au tournant, le Huawei P50 Pro se révèle au travers de rendus réalistes… et une chose nous interpelle à l’arrière du smartphone : ses énormes capteurs photo.

La saison des flagship est définitivement ouverte ! Alors que Samsung a dégainé assez tôt ses fleurons cette année, les Galaxy S21, S21+ et le Galaxy S21 Ultra, les constructeurs s’apprêtent désormais à lancer leurs appareils premium. Récemment, c’était le cas de Xiaomi avec son Mi 11 et d’Oppo avec son Find X3 Pro, mais on attend prochainement OnePlus au tournant avec ses futurs OnePlus 9, mais aussi Huawei et son P50 Pro. Justement, quand on parle du loup : le leaker OnLeaks vient de publier plusieurs rendus 3D de l’appareil basés sur les dernières fuite à son sujet, et difficile de ne pas remarquer ce qui semblent être d’immenses capteurs photo à l’arrière.

À l’arrière du Huawei P50 Pro, on retrouverait ainsi deux immenses cercles, lesquels pourraient abriter de (très) grands capteurs, ou comprendre plusieurs petits capteurs. À ce jour, on n’a pas tellement d’informations supplémentaires et il conviendra d’attendre la présentation officielle pour voir ce que nous réserve la marque, mais certaines rumeurs parlent d’un capteur d’un pouce, soit le plus grand capteur jamais vu sur un smartphone.

Autrement, les rendus d’OnLeaks nous dévoilent de nombreux détails sur le futur fleuron. Le smartphone mesurerait 159 x 73 x 8,6 mm, et disposerait d’un écran de 6,6 pouces aux bords incurvés, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Contrairement à l’année dernière, où Huawei avait fait le choix d’un double poinçon en forme de pilule placé dans le coin supérieur gauche, on aurait cette fois le droit à un unique poinçon placé au centre, comme sur le Galaxy S21 de Samsung. Le reste du châssis devrait se montrer très premium : verre à l’arrière, et cadre en acier.

Vers une présentation imminente ?

Enfin, concernant le reste des caractéristiques, de précédentes fuites de sa fiche technique lui attribuent un SoC Kirin 9000 — le même que sur le Huawei Mate 40 Pro — mais aussi une recharge rapide de 66W en filaire et de 55W en sans-fil. Pour l’heure, la marque n’a pas encore annoncé d’événement pour présenter son nouveau fleuron, mais on s’attend logiquement à une présentation ce mois-ci, puisque le Huawei P40 Pro avait été annoncé le 26 mars 2020.