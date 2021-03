Genshin Impact a dépassé le milliard de dollars de recette en… six mois

Le jeu mobile de miHoYo connaît un succès fulgurant sans précédent, générant un milliard de recettes en seulement six mois, alors qu’il a fallu neuf mois à Pokémon Go pour atteindre ce même but.

La version mobile du jeu Genshin impact a été lancée en septembre 2020 par Tencent et vient tout juste de dépasser le milliard de dollars de recettes en moins de six mois. L’information est relayée par Sensor Tower, qui a analysé les chiffres de rentabilité du jeu au cours des six derniers mois. Depuis son lancement, Genshin Impact s’est étonnement imposé dans le milieu des jeux mobiles et n’a cessé de grimper en popularité. En seulement cinq mois, le jeu avait généré près de 847 millions de dollars de recettes via les achats in-game. Actuellement et depuis plusieurs mois, Genshin Impact rapporte une moyenne de 160 millions de dollars par mois. Sensor Tower précise qu’à la date du 23 mars 2021, le jeu a déjà rapporté 148 millions de dollars pour le mois de mars.

Alors que ce succès peut paraître impressionnant, il l’est encore plus lorsque l’on compare le titre aux autres jeux mobiles à succès tels que Pokémon Go de Niantic. Ce dernier a pris environ 9 mois pour générer un milliard de dollars de revenu, tandis que Clash Royale de Supercell a mis 11 mois à atteindre ce stade.

Selon Sensor Tower, le succès de Genshin Impact vient de l’investissement dans les événements périodiques du jeu qui ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités, et des nouveaux personnages que tout le monde s’arrache. C’est principalement cela qui motive les joueurs à dépenser leur argent dans le jeu. À l’arrivée du personnage de Hu Tao le 2 Mars, le jeu a généré près de 13 millions de dollars en un jour, tout comme le 3 février avec l’arrivée de Xiao, où les joueurs ont dépensé plus de 15 millions de dollars. En comparaison, le jeu a généré une moyenne de 5,8 millions de dollars par jour depuis son lancement.

Ces chiffres impressionnants font de Genshin Impact le jeu de rôle mobile le plus rentable à l’international en ce moment, ainsi que le jeu mobile le plus rentable en dehors de Chine, alors que dans le pays il se place derrière PUBG Mobile et Honor of Kings.