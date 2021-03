Animal Crossing : le Créateur de brochure insulaire est là !

Nintendo a donné aux joueurs d’Animal Crossing un outil pour créer des posters ou des vidéos promotionnelles de leurs îles. L’occasion rêvée pour certains de montrer leur talent créatif.

Un an après sa sortie, le jeu de Nintendo Animal Crossing New Horizons fête le retour du printemps avec une nouvelle mise à jour. Celle-ci a été déployée le 18 mars dernier mais une fonctionnalité vient tout juste faire son apparition le 24 mars. Il s’agit du Créateur de brochure insulaire dans lequel vous pouvez mettre en scène votre île afin de la montrer sous son meilleur jour. Le principe est simple, vous devez dans un premier temps capturer des photos ou des vidéos de votre île grâce à votre Nintendo Switch. Puis, en exportant ces photos sur votre téléphone ou tablette, vous pourrez les modifier directement sur le site, uniquement accessible sur mobile. Une fois sur le site, il vous proposera une panoplie d’outils de personnalisation, aussi bien pour les photos que les vidéos, et vous pourrez par exemple transformer vos photos en cartes postales.

Il suffit de faire un tour sur Pinterest pour voir que les joueurs d’Animal Crossing ne manquent pas d’inspiration pour décorer leur île. Cet outil permettra à ceux qui ne connaissent pas bien la retouche photo de sublimer leur île et attirer les joueurs du monde entier. Finalement, cet outil est pratique pour ceux qui disposent d’un abonnement en ligne et qui souhaiteraient ajouter une dimension touristique au jeu. En guise d’exemple, Nintendo a partagé une vidéo de l’île Ninten sur Twitter. Dans celle-ci, on peut voir que l’on peut même ajouter la musique iconique d’Animal Crossing ce qui est un détail plutôt sympathique. De plus, lorsque l’on se rend sur le site, on est accueilli par Tom Nook lui-même qui nous explique comment le créateur de brochure fonctionne, vraiment à la manière du jeu.