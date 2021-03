Animal Crossing s’est vendu à 7 millions d’exemplaires en Europe

C’est un chiffre record, faisant d’Animal Crossing le jeu Nintendo le plus vendu en une seule année en Europe. Sans surprise, il semblerait que les différentes mesures de confinement y sont pour quelque chose.

Il s’est déjà écoulé une année depuis le lancement du jeu Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, le 20 mars 2020. Rétrospectivement, 2020 a été une année record dans tous les domaines du monde vidéoludique, à commencer par la vente de consoles et de jeux. Bien que certaines continuent d’être en totale pénurie, d’autres, comme la Nintendo Switch, ont pu jouir de l’opportunité des confinements pour booster leurs ventes de manière significative.

Animal Crossing, qui est sorti au tout début de la pandémie, a été un succès sans nom pour la console. En Europe, le jeu s’est vendu à plus de 7 millions d’exemplaires à ce jour, un chiffre record pour Nintendo. En effet, c’est le jeu Nintendo le plus vendu en un an dans cette région du monde. Selon Nintendo, les 7 millions d’exemplaires vendus représenteraient un tiers du total des détenteurs de Nintendo Switch en Europe. Les ventes d’Animal Crossing sont d’autant plus impressionnantes lorsque l’on regarde les chiffres internationaux. En fin d’année dernière, Nintendo avait annoncé que le jeu s’était vendu à plus de 31 millions d’exemplaires dans le monde. C’est pourquoi Nintendo n’est pas près de lâcher cette pépite et continue d’apporter du contenu à ses joueurs régulièrement.

Par ailleurs, pour fêter son premier anniversaire, une mise à jour importante est prévue pour le 18 mars prochain. Elle amène de nouveaux personnages, les habitants de Sanrio, que les joueurs pourront inviter dans leur camping via les cartes amiibo. De plus, cette mise à jour signe le retour de la fête de Pâques et du lapin nommé Albin. Cela signifie donc le retour de la chasse aux œufs à travers l’île. Pour finir, il y a aussi des améliorations prévues pour l’appli Motifs Perso, avec une augmentation du nombre de modèles disponibles et du nombre d’emplacements de motifs.