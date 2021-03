Nintendo Switch Pro : specs, date de sortie, jeux… Tout ce qu’il faut savoir

Bien que cela n’ait pas été confirmé du coté de Nintendo, il semblerait que la sortie d’une Nintendo Switch Pro cette année soit de plus en plus crédible. Ici, on vous livre les dernières informations à connaître sur la prétendue prochaine console de Nintendo.

Il y a quelques semaines, le président de Nintendo avait dit qu’il n’y aurait pas de nouvelle console Nintendo Switch dans un futur proche. Pourtant, de plus en plus de rumeurs circulent sur une énigmatique Nintendo Switch Premium actuellement en préparation. Si rien n’a été confirmé par Nintendo à ce stade, nous avons réuni toutes les « informations » concernant la console dans cet article afin de mieux vous y retrouver. Tout au long de cet article, nous allons appeler cette console la Switch Pro, bien que certains pensent que la possibilité d’une Switch XL soit plausible. En effet, il suffit de comparer la Nintendo Switch aux DS pour voir que même la Switch Lite s’est largement inspirée de la Nintendo DS Lite dans le choix de son nom. Il n’est donc pas impossible que la prochaine Switch soit en effet une Switch XL, auquel cas, l’écran devrait être largement plus grand que celui de la Switch normale.

Quand sort la Switch Pro ?

Bloomberg, qui avait publié un article sur les caractéristiques de l’écran de la Switch Pro, a affirmé qu’un lancement en fin d’année 2021 prendrait tout son sens. Les ventes de lancement pourraient ainsi être largement boostées par les fêtes de fin d’année. Cependant, certains médias pensent plutôt à une sortie pour la fin de l’année fiscale 2021, c’est à dire vers mars ou avril 2022. Dans ce cas, elle sortirait juste après l’anniversaire des 5 ans de la Switch d’origine. À noter que, malgré les démentis de Nintendo, la sortie d’une Switch cette année ou en début d’année prochaine est très probable si l’on se réfère au schéma de mise en vente des Nintendo DS, pour laquelle un nouveau modèle sortait approximativement tous les deux ans. La Nintendo Switch Lite étant sorti en 2019, il n’est pas impossible qu’un nouveau modèle sorte cette année afin de relancer la machine.

Quel écran aura la Switch Pro ?

Selon Bloomberg, la production des écrans de la nouvelle Switch Pro pourrait débuter cet été. Il s’agit d’écrans OLED 7 pouces, avec une résolution de 720p et un support de la 4K lorsque la Switch est connectée sur son dock à une télévision compatible. La fabrication de ces écrans serait prise en charge par Samsung Display et commencerait en juin prochain, tandis que l’assemblage serait prévu pour juillet. La dalle OLED consommerait alors moins de batterie que la dalle actuelle et offrirait un meilleur contraste ainsi qu’un temps de réponse plus rapide.

Quels sont les jeux annoncés pour la Switch Pro ?

Un membre du forum ResetERA nommé NateDrake estime connaître le plan de Nintendo grâce à ses sources. Selon lui, des titres exclusifs à la nouvelle console seraient déjà en préparation, dont un qu’il connaitrait déjà. NateDrake n’a pour le moment pas dévoilé de titre précis et laisse donc les spéculations aller bon train. Par exclusivité, on peut entendre des titres vraiment exclusifs à la console avec les studios first-party, tel que peut le faire Sony sur PlayStation par exemple, ou encore des titres d’éditeurs-tiers sortis sur d’autres consoles, Xbox ou PlayStation, et optimisés seulement pour la Switch Pro et non pour les autres, à savoir la Switch lite et la normale. Certains pensent donc déjà aux titres Final Fantasy VII Remake, GTA V ou encore Red Dead Redemption 2. Il faudra attendre une confirmation officielle de Nintendo pour en avoir le cœur net.

Combien coûtera la Switch Pro ?

Pour le moment, aucune information concernant le prix de la console n’a été dévoilée. Néanmoins, on peut imaginer qu’il se situera entre 300 euros, le prix de lancement de la Nintendo Switch originale, et 400 euros, même si l’on peut difficilement la voir atteindre ce seuil sachant que c’est le prix actuel d’une PlayStation 5 digitale et que celle-ci offre des performances bien supérieures qu’une Switch Pro ne le pourrait, selon les informations actuelles. Cependant, cette option n’est pas à écarter puisque, selon Bloomberg, le but de Nintendo serait de concurrencer la PlayStation 5 et les Xbox Series avec sa nouvelle console. Un prix de départ dans la même tranche n’est donc pas impossible.

Quelles nouveautés voudrions-nous voir sur la Switch Pro ?

Puisque ni le design, ni les caractéristiques de la Switch Pro n’ont été dévoilés, nous avons pensé à quelques améliorations que nous voudrions voir arriver avec la Switch Pro. Une version plus pro signifie un public plus expérimenté et avec ses petites habitudes pour optimiser ses performances. Il serait donc bon que certaines caractéristiques soient retravaillées afin de contenter cette partie de la communauté de joueurs.

Ce serait par exemple l’occasion de repenser les Joy-Cons afin d’éliminer une bonne fois pour toute le problème de drift. De plus, une version plus pro de ceux-ci, avec des joysticks anti-dérapant ou des gâchettes adaptatives , serait une bonne chose pour les joueurs plus expérimentés.

afin d’éliminer une bonne fois pour toute le problème de drift. De plus, une version plus pro de ceux-ci, avec des , serait une bonne chose pour les joueurs plus expérimentés. Évidemment, la 4K serait la bienvenue sur la version pro de la Switch. Bien que cela semble prévu pour la console en mode salon, un écran interne avec une résolution de 1080p ne serait pas de refus non plus.

ne serait pas de refus non plus. Enfin, intégrer le Bluetooth à la console serait un réel atout pour pouvoir connecter des écouteurs ou casques sans fils. Avoir des écouteurs filaire en mode portable n’est pas si gênant, mais en mode salon, cela devient plus embêtant. De plus, la grande majorité des casques gaming sont sans fil de nos jours, il serait donc utile pour tout le monde de s’adapter au marché et aux attentes des joueurs.