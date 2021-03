Ces chaussures Gucci coûtent 13€, mais vous ne pourrez pas les mettre

Ces derniers temps, beaucoup se sont pris de passion pour les NFT, ces sortes de certificats numériques basés sur la blockchain permettant d’authentifier un item comme étant unique. Et même si le concept semblait plutôt adapté au monde de l’art, force est de constater que le phénomène a aujourd’hui complètement dépassé ce stade, si bien que le NFT du premier tweet de l’histoire s’est vendu récemment pour la modique somme de 2,9 millions de dollars aux enchères. Même constat du côté des jeux vidéo en ligne, comme Fortnite, qui génère des chiffres d’affaires impressionnants en vendant des items virtuels à leurs joueurs.

Il n’en fallait pas plus à Gucci pour se rendre compte que les gens étaient prêts à dépenser des fortunes dans des biens virtuels. La célèbre marque italienne vient ainsi de mettre à jour son application pour goûter, en partie, à ses produits de luxe. Gucci y propose une paire de chaussures inédite pour seulement 13 euros, bien moins onéreuse que ses chaussures parfois vendues 1000 euros en boutique. Le hic : vous ne pourrez pas les porter, tout du moins, dans la vie réelle.

Copped mine last Friday

Been trying them every chance I get🤗#guccinft #guccivirtual25 #GucciGang https://t.co/3K9MP6FUH2 pic.twitter.com/UpcR0ypa1o

— Dr Drip (@athletedrip) March 23, 2021