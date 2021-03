Monster Hunter Rise, déjà un franc succès

Monster Hunter Rise, sorti ce vendredi 26 mars, connaît un lancement très fructueux puisque pas moins de 4 millions de copies ont été vendues en seulement trois jours. Ce chiffre ne comprend que les ventes de jeux physiques et non les ventes digitales, ce qui ne reflète donc pas la totalité des unités vendues. Au Japon, le jeu était si attendu que le patron d’une entreprise japonaise avait décidé de faire du 26 mars le jour férié Monster Hunter. En effet, il ne pensait pas que ses employés seraient capables de se concentrer au maximum avec la sortie du jeu.

Le succès du jeu se fait surtout ressentir en Asie, où il est devenu numéro 1 des plateformes de streaming, en Chine. Monster Hunter Rise est également en rupture de stock au Japon, où les éditions physiques sont désormais introuvables. Daniel Ahmad, analyste pour Niko Partners, montre sur Twitter la photo d’une file d’attente interminable devant un magasin à Hong Kong à l’occasion de la sortie du titre. Il explique également que depuis Monster Hunter World, les jeux de la franchise sont de plus en plus plébiscités autour du monde alors qu’avant, même si l’influence de l’Asie reste très importante pour la licence à en juger par le lancement de Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Rise has had a successful launch globally, especially in Asia.

The game is already sold out (physically) in Japan. In China the game is already the #1 console title on game live streaming platforms.

Image below is from one store during the launch in Hong Kong. pic.twitter.com/wfEUUXGhJO

