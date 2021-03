Elon Musk pense que Tesla peut dépasser Apple

Si Elon Musk n’est pas au niveau de Donald Trump lorsqu’il s’agit de dégainer des tweets plus vite que son ombre, l’homme d’affaires américain a malgré tout tendance à parfois s’enflammer sur son réseau social préféré. Vendredi dernier, le patron de Tesla expliquait qu’il y a avait de grandes chances pour que son entreprise surpasse Apple. Un objectif ambitieux, qu’Elon Musk a étayé en postant un calendrier sur la capitalisation boursière de sa société, qui tablait sur « les mois à venir ». Seul problème, cette pratique va à l’encontre des règles du marché. Si le message initial a rapidement été supprimé de Twitter, plusieurs captures d’écran attestent toujours des propos de l’homme d’affaires.

@elonmusk on his DELETED TWEET suggesting Tesla could be the biggest company « probably within a few months » $TSLA pic.twitter.com/CP8vtLG8A3

— Andrew ● (@A_Contos1) March 26, 2021