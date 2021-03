Marvel : les tournages de Ant-Man 3 et Captain Marvel 2 bientôt lancés

En 2022, Marvel prévoit plusieurs long-métrages. Parmi eux, on retrouvera le troisième opus de Ant-Man mais aussi le second volet des aventures de Carol Danvers, alias Captain Marvel. Les tournages débuteront en mai prochain à Londres.

Black Widow lancera la quatrième phase du MCU sur le grand-écran. Un retour providentiel des héros de la maison des idées, qui aura largement été bouleversé par la pandémie mondiale. Alors que ce lancement est désormais imminent, en juillet prochain, les regards se tournent désormais vers la cinquième phase. Sur Reddit, des internautes ont repéré ce qui s’apparente aux dates de tournages du troisième opus d’Ant-Man et le second volet de Captain Marvel. Sur le site spécialisé Film & Television Industry Alliance, on apprend que les prises de vues commenceront en mai pour les deux longs-métrages. Captain Marvel posera d’abord ses valises à Londres, le 31 mai prochain, avant de revenir à Los Angeles. Le même jour, Paul Rudd et Evangeline Lilly se rendront dans la ville britannique pour commencer le tournage d’Ant-Man 3, qui se terminera le 24 septembre prochain à Atlanta.

Un voyage dans le temps pour Scott Lang

Dans ce troisième opus des aventures de l’homme fourmi, il sera question de voyage dans le temps. Le duo Ant-Man et la Guêpe affrontera un nouveau vilain, baptisé Kang le Conquérant. Ce dernier sera incarné par Johnathan Mayors que l’on a entre autres aperçu dans la série horrifique Lovecraft Country. On retrouvera bien évidemment Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas respectivement dans les rôles de Scott Lang, Hope Van Dyne et Dr Hank Pym. Michelle Pfeiffer devrait à nouveau incarner la mère de Hope.

Monica Rambeau fera équipe avec Brie Larson

Pour ce qui est de l’intrigue de Captain Marvel 2, WandaVision nous a donné quelques indices. La scène post-crédit du final mentionnait, sans vraiment le dire, un ami de la mère de Monica Rambeau ayant besoin de son aide. Il pourrait s’agit de Nick Fury, qui semble avoir décidé de faire à nouveau équipe avec la super-héroïne. Investie de nouveaux pouvoirs, Monica pourrait donc aider Carol Danvers à affronter le personnage incarné par Zawe Ashton (Fresh Meat).

Captain Marvel doit pour le moment sortir en novembre 2022, alors qu’Ant-Man 3 est attendu sur nos écrans la même année, sans qu’aucune date n’ait encore été avancée par Marvel. Reste à voir si la situation sanitaire permettra à Marvel de tenir son calendrier. Depuis le début de la pandémie, il subit de nombreux changements. Pour découvrir le nouveau line-up Disney, vous pouvez consulter notre dossier consacré au sujet et mis à jour par nos soins au fil des annonces.