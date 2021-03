Cyberpunk 2077 : CD Projet a déployé son méga patch 1.2

Après le patch 1.1 de janvier dernier, CD Projekt Red revient à la charge avec le patch 1.2 qui apporte 500 corrections, principalement pour résoudre les bugs des versions PS4 et Xbox One.

Suite à la cyberattaque dont CD Projekt a été victime en février dernier, le studio n’a pas eu d’autre choix que de reporter le patch 1.2 tant attendu par les joueurs sur PS4 et Xbox One. En effet, celui-ci devait apporter de nombreuses corrections aux bugs de la version du titre pour les consoles d’ancienne génération. Le moment est venu pour ce patch de faire son entrée et il apporte avec lui pas moins de 500 corrections majeures. La plupart concernent des corrections au niveau du gameplay, des quêtes et des cinématiques, qui étaient les aspects du jeu les plus touchés par les multiples bugs. Cependant, de nombreuses autres catégories ont été améliorées, comme l’interface utilisateur, le monde ouvert ou encore les performances et la stabilité du jeu. Le patch 1.2 n’apporte pas seulement des corrections pour les consoles puisque des corrections spécifiques à la version PC ont également été déployées. La liste complète des corrections apportées par le patch 1.2 peut être consultée sur le site de CD Projekt.

Ceci étant fait, les joueurs peuvent désormais redécouvrir le jeu sous un meilleur angle depuis les consoles d’ancienne génération. Les joueurs sur consoles nouvelle génération, à savoir la PS5 et les Xbox Series, attendent désormais avec impatience la mise à jour next-gen qui leur a été promis par CD Projekt un peu plus tôt dans l’année. Selon le planning qui avait été communiqué en même temps que la vidéo d’excuse, cette mise à jour devrait être déployée d’ici la deuxième moitié de l’année, accompagnée de DLC gratuits. On ne sait pas encore si la cyberattaque va décaler la fenêtre de sortie de ces mises à jour, mais on s’attend néanmoins à des nouvelles de la part de CD Projekt très bientôt. En attendant, vous pouvez lire notre test de Cyberpunk 2077, qui reste excellent malgré les bugs qui ont pu gâcher son expérience de lancement.