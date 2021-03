Le musée du Louvre est désormais accessible intégralement en ligne

Si on ne peut plus aller au musée, c’est au musée de venir à nous. Pour continuer à nous émerveiller malgré la situation sanitaire, le Louvre vient de mettre en ligne une colossale base de données, afin de permettre aux visiteurs de découvrir l’intégralité de ses collections.

En attendant de pouvoir à nouveau flâner dans les musées, le Louvre a annoncé un projet de taille, en mettant en ligne l’intégralité de ses collections. Une immense base de données a ainsi été inaugurée il y a quelques jours sur le site officiel du musée. En plus de permettre aux visiteurs et aux passionnés de profiter d’un peu de vie culturelle à portée de clic, le projet recense aussi les nombreuses collections cachées du musée, habituellement à l’abri au public. Au total, ce sont plus de 480 000 œuvres qui ont été recensées par les équipes du Louvre, dont certaines encore jamais exposées. Un travail qu’on imagine colossal, qui devrait vous occuper quelques journées durant en cas de nouveau confinement strict. En plus de mettre en lumière l’intégralité du Louvre, le projet recense aussi les collections du musée Delacroix, les sculptures des Tuileries, ainsi que plusieurs œuvres récupérées en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui sont toujours stockées dans le musée en attendant de mettre la main sur leurs propriétaires légitimes.

Pour accéder au Louvre virtuel, rien de plus simple, puisqu’il suffit de vous rendre sur le site dédié aux collections du musée. C’est entièrement gratuit, et vous remarquerez au passage que le musée s’est aussi offert une jolie refonte graphique de son site. Et pour celles et ceux qui voudraient toujours profiter d’un air de musée dans cette période compliquée, on vous rappelle qu’à l’heure actuelle, les galeries d’art sont toujours ouvertes au public. Un bon moyen de s’évader malgré tout.