Xiaomi présente un nouveau chargeur similaire à l’Apple AirPower

Le constructeur chinois a présenté hier plusieurs nouveautés destinées à enrichir son catalogue. Parmi elles, un nouveau chargeur sans-fil multitâche, qui n’est pas sans rappeler l’AirPower d’Apple, un concept jamais commercialisé par la Pomme.

L’évènement a beau avoir duré un certain temps — d’autant plus qu’il se poursuit encore aujourd’hui, ces quatre heures de live assurées par Xiaomi auront été l’occasion de faire le point sur plusieurs nouveautés destinées à enrichir le catalogue de la marque chinoise. En marge du Mi 11 Ultra et de ses nombreuses variantes, du Mi Smart Projector 2 et du Mi Smart Band 6, on note également l’arrivée du AirPower, un chargeur sans-fil capable de recharger jusqu’à trois appareils en simultané, sans placement particulier. On est évidemment loin du Mi Air Charge, un concept présenté un peu plus tôt cette année par l’entreprise, mais l’idée a le mérite d’être prometteuse.

Pour parvenir à créer un chargeur opérationnel sans nécessiter de placement précis, le nouveau AirPower de Xiaomi embarque pas moins de 19 bobines réparties sur l’ensemble de sa base. La station est donc en mesure de détecter automatiquement le positionnement d’un appareil, afin de lui offrir une charge sans-fil jusqu’à 20W. L’appareil propose également la possibilité de charger jusqu’à trois appareils en simultané, pour un total de 60W. Si l’idée semble plutôt intéressante, elle n’est pas sans rappeler le projet d’Apple et de son propre AirPower, abandonné avant même sa commercialisation. Il semblerait que sur ce point, Xiaomi ait donc réussi à surpasser la Pomme, ou du moins, à concrétiser un projet jusqu’alors resté en suspens.

Accessible à 78€ HT, le Xiaomi AirPower est pour le moment disponible uniquement en Chine. Pour les technophiles européens, un peu de patience donc. En attendant, il est toujours possible de vous tourner vers le nouveau Mi 11, à la fiche technique pour le moins alléchante.