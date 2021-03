PAX East 2021 : l’événement physique est annulé

Comme la plupart des autres salons et conférences, la Penny Arcade Expo de la côte Est va devoir se tenir de manière complètement numérique à cause des conditions sanitaires.

La Penny Arcade Expo, ou PAX pour les initiés, est un salon dédié à la découverte de jeux vidéo sur PC, consoles et mobiles qui se tient à Boston depuis quelques années. L’édition 2021 vient malheureusement d’être annulée car la situation sanitaire ne s’améliore toujours pas. Cependant, cela ne signe pas la fin de la PAX East puisqu’elle va se tenir de manière totalement numérique pour la deuxième année consécutive, ce qui devrait permettre à un plus grand nombre de fans de pouvoir assister à l’événement. Celui-ci devait se tenir du 3 au 6 juin prochain, ce qui ne permettait pas aux organisateurs, Penny Arcade et ReedPop, de s’avancer suffisamment sur une quelconque amélioration au niveau de la pandémie mondiale.

L’événement numérique se tiendra donc du 15 au 18 juillet prochain. L’édition 2020 de la PAX Online avait battu des records d’audience et les organisateurs comptent bien réitérer le succès de l’opération cette année encore. Les organisateurs ont également annoncé sur Twitter se sentir optimistes quant à l’organisation physique des événements PAX West et PAX Unplugged qui doivent se tenir du 3 au 6 septembre et du 10 au 12 décembre respectivement.

Cette situation n’est pas sans rappeler que, cette année encore, les rassemblements emblématiques de la communauté geek se tiendront pour la grande majorité en ligne. C’est notamment le cas de l’E3, de la Comic-Con de San Diego et de l’Anime Expo. Cependant, bon nombre d’organisateurs de ces événements se disent confiants quant au retour des salons physiques dès 2022.