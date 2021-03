YouTube veut désormais cacher les dislikes

Dans les prochaines semaines, YouTube va tester une nouvelle manière d’afficher le compteur de Likes. La plateforme entend rendre le nombre de dislike moins visible, dans le but de protéger les créateurs de contenu.

Le bouton dislike sur YouTube est-il voué à disparaître ? C’est ce que laisse entendre l’entreprise en annonçant un nouvel affichage en dessous des vidéos. Dans les prochaines semaines, la firme va tester une nouvelle fonctionnalité qui vise à cacher le nombre de dislikes sous les vidéos. Il sera néanmoins toujours possible de les utiliser pour exprimer son opinion sur un contenu, en revanche, seul le créateur pourra voir le nombre de personnes qui n’ont pas aimé sa vidéo. Le but pour YouTube est bien évidemment de protéger les utilisateurs des campagnes de bashing encore très fréquentes sur la plateforme.

Sur son blog, YouTube explique « L’avis des spectateurs a toujours été très important sur YouTube et continuera de l’être. Toutefois, certains créateurs nous ont indiqué que l’affichage public du nombre de « Je n’aime pas » pouvait affecter leur bien-être, et encourager des spectateurs à cibler une vidéo et à inciter les internautes à cliquer sur « Je n’aime pas ». »

En revanche, l’algorithme continuera de se baser sur cette notation pour recommander des contenus aux spectateurs. Si par exemple vous avez disliké une vidéo sur les chats, d’autres contenus du genre ne devraient logiquement pas vous être proposés. De la même manière, si les vidéos sont largement plébiscitées par les internautes, elles seront toujours mises en avant par l’algorithme et notamment dans la section Tendance.

Éviter le fiasco du YouTube Rewind 2018

Si YouTube se penche plus sérieusement sur le cas du bouton « je n’aime pas », c’est parce que la plateforme a elle-même expérimenté les désastres de sa technologie. En 2018, la plateforme avait révélé son traditionnel YouTube Rewind qui offre un récap de l’année sur la plateforme. Rapidement, le compteur de like s’était emballé et affiche encore aujourd’hui plus de 19 millions de dislike contre seulement 2,9 millions de likes. Elle est rapidement devenue la vidéo la plus détestée sur YouTube. Depuis, la plateforme a tout simplement abandonné son concept lancé en 2010. Reste à voir si la disparition prochaine du compteur de dislike fera revenir le concept, ce qui semble peu probable.