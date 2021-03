WWDC 2021 : Apple dévoile la date de son premier événement majeur de l’année

Apple nous donne rendez-vous le 7 juin prochain, date d’ouverture de sa nouvelle édition de la WWDC. Une nouvelle fois, la firme donnera un événement 100% numérique, et gratuit.

Apple vient de donner la date de sa traditionnelle conférence de juin dédiée aux développeurs, le WWDC. La keynote d’ouverture se tiendra le 7 juin prochain et sera retransmise en direct sur le site d’Apple. L’événement sera par la suite prolongé jusqu’au 11 juin avec différents ateliers en ligne. Comme l’année passée, et puisque la situation sanitaire n’est toujours pas prête de s’améliorer, la Pomme privilégie une nouvelle fois une édition 100% numérique et gratuite.

Hey Siri, mark my calendar all day on June 7th for WWDC. pic.twitter.com/bRGkwXhLXU — Greg Joswiak (@gregjoz) March 30, 2021

À quoi s’attendre ?

Comme chaque année, la firme de Cupertino devrait profiter de sa WWDC pour annoncer ses nouveautés logicielles, dont les nouvelles versions d’iOS, d’iPadOS, de macOS, tvOS ainsi que watchOS. Néanmoins, on pourrait bien s’attendre à quelques surprises, dont quelques produits, comme la firme le fait parfois à cette période de l’année. On pourrait ainsi avoir droit à l’annonce de nouveaux Mac équipés de puces Apple Silicon, mais rien n’est sûr.

Apple ayant l’habitude de glisser des indices dans ses cartons d’invitation, on peut s’adonner au jeu de la prospective en analysant celui de la WWDC 2021. Le carton d’invitation nous donne à voir divers Memojis portant des lunettes, sur lesquelles on peut voir le reflet de l’application Calendrier affichée sur un Mac, pointant vers la date du 7 juin. Serait-ce un indice concernant des nouveautés dans le domaine de la réalité augmentée ? Aux dernières nouvelles, Apple nous préparerait un casque VR haut de gamme afin de préparer le terrain pour ses futures lunettes de réalité augmentée, que nous appelons communément Apple Glass. Et si Apple nous dévoilait un premier aperçu du logiciel qui pourrait équiper ces futurs produits VR/AR durant cette WWDC 2021 ? Affaire à suivre, le 7 juin.