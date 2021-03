Paypal lance le paiement par cryptomonnaies

Face au succès fulgurant des cryptomonnaies, Paypal annonce une nouvelle fonctionnalité qui permet de régler ses achats en utilisant par exemple des Bitcoins. Elle n’est en revanche pas encore accessible en France, pour l’instant.

La popularité des cryptomonnaies ne cesse de croître. Alors que la technologie a investi des entreprises comme Tesla, qui permet à ses clients de payer leur voiture en Bitcoin, elle suscite désormais l’intérêt des plateformes de paiement en ligne. En novembre dernier, le service qui permet de sécuriser ses achats en ligne avait ouvert une division consacrée aux monnaies virtuelles. Elle permet d’acheter, de vendre et de stocker des bitcoins par exemple.

Quelques mois plus tard, Paypal passe à la vitesse supérieure. Désormais, les utilisateurs détenteurs de cryptomonnaies pourront régler leurs achats directement en utilisant leur butin. Concrètement, l’application donne le choix aux utilisateurs de payer grâce à leur portefeuille de Bitcoins, l’Ethereum ou encore de Litecoin. La seule condition à remplir : avoir suffisamment de fonds disponibles dans une seule de ses devises. Il ne sera donc pas possible d’acheter un produit avec quelques Bitcoins et de compléter avec des Ethereum par exemple. Ensuite, l’application affichera l’ensemble des transactions sur la page dédiée. Cela permettra de suivre ses dépenses comme on le ferait avec une monnaie classique. A noter qu’en cas de remboursement, la somme équivalente à celle déboursée en crypto sera reversée en dollars sur le compte en banque de l’utilisateur.

Un déploiement à l’international

Interrogé par Engadget, le PDG de Paypal explique cette décision “alors que l’utilisation des paiements et monnaies numériques s’accélère, l’introduction du règlement avec des crypto permet de mettre l’accent sur l’adoption généralisée des crypto-monnaies, tout en continuant d’offrir aux clients Paypal le choix et la flexibilité dont ils bénéficient grâce à nos services. Faire des achats (en cryptomonnaies ndlr)dans des entreprises du monde entier est le prochain chapitre pour favoriser l’omniprésence et l’acceptation massive des monnaies numériques”. Ainsi, l’entreprise confirme sa volonté d’exporter cette fonctionnalité à l’international. Pour l’instant, seuls les utilisateurs américains peuvent en bénéficier.

Cette annonce de la part de Paypal n’a pas tardé à faire grimper les cours du Bitcoin. Alors qu’il était encore évalué hier à 48 954 euros, il vient de dépasser la barre des 50 000 en ce mardi 30 avril. Cela devrait continuer alors que la firme Visa vient d’annoncer se lancer dans la course aux cryptomonnaies, même si celle-ci ne se repose pas sur le Bitcoin.