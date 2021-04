Apple va retirer la voix féminine par défaut de Siri

Dans la sixième bêta d’iOS 14.5, Apple a retiré la voix féminine par défaut et propose désormais aux utilisateurs d’iPhone de choisir la voix qu’ils désirent à la configuration de l’appareil. La firme inaugure également deux nouvelles voix, mais seulement aux Etats-Unis.

Jusqu’à présent, Siri vous parlait par défaut avec une voix féminine. Après avoir configuré votre iPhone, il restait néanmoins possible de remplacer celle-ci manuellement par une voix masculine dans les réglages. Ce petit détail devrait changer prochainement, avec iOS 14.5, du moins aux États-Unis. De l’autre côté de l’Atlantique, Apple vient en effet d’introduire quelques changements concernant les voix de Siri dans la sixième bêta d’iOS 14.5.

Le nouveau Siri mise sur « la diversité et l’inclusion »

Avec cette prochaine mise à jour, l’utilisateur devra choisir la voix de Siri dès la configuration de son appareil. Ces voix ne seront plus étiquetées comme « féminine » ou « masculine » mais comme « voix 1″ et « voix 2 » dans le but d’éliminer les préjugés sexistes. « Il s’agit de la continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, ainsi que de produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons » explique la firme concernant ce changement. En langue anglaise, Apple introduit également deux nouvelles voix, « voix 3 » et « voix 4 ». Par ailleurs, cette quatrième et dernière voix n’est autre que l’ancienne voix féminine par défaut de Siri aux États-Unis.

Notez que ce changement ne concerne que les utilisateurs américains d’iPhone. En France, il n’est pas encore à l’ordre du jour, et on pourrait encore patienter longtemps avant d’avoir droit à de nouvelles voix, d’autant que l’anglais américain est à ce jour la seule langue concernée. Néanmoins, cela n’empêcherait pas Apple de proposer le choix de la voix dès la configuration d’un iPhone, tout en les différenciant par des chiffres plutôt que par leur genre. Rien n’a encore été annoncé dans cette veine, donc il conviendra d’attendre la sortie d’iOS 14.5 pour en avoir le cœur net.

Pour rappel, cette prochaine mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone devrait débarquer d’ici peu. Elle introduira de nombreux changements, à commencer par la possibilité de déverrouiller son iPhone avec Face ID tout en portant un masque, grâce à l’Apple Watch. L’autre grosse nouveauté, c’est l’arrivée d’une nouvelle politique concernant la protection de la vie privée et obligeant les développeurs à demander l’autorisation aux utilisateurs avant de collecter des données. Cette nouveauté n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité auprès des développeurs, et notamment chez Facebook, qui s’est largement insurgé de cette fonction avant de finalement y voir un bénéfice.