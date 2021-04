PlayStation Plus : voici les jeux gratuits du mois d’avril !

En plus des jeux du mois d’avril, Sony a annoncé l’arrivée de Genshin Impact sur PS5 très bientôt. En attendant, vous pouvez profiter des trois jeux proposés dans le PlayStation Plus.

Sony vient de dévoiler les prochains jeux offerts dans le PlayStation Plus dès le mois d’avril. Il s’agit de Days Gone, Oddworld : Soulstorm et Zombie Army 4 : Dead War. Ils seront disponibles du 6 avril au 3 mai.

Pour commencer, Oddworld : Soulstorm est offert à tous les abonnées PlayStation Plus, sur PS5 uniquement. Il arrive dès le jour de sa sortie. Une exclusivité plutôt sympathique pour les joueurs de la console nouvelle génération, qui avaient appris la nouvelle lors du dernier State of Play. C’est le sequel tant attendu du jeu Oddworld : New ‘N’ Tasty sorti en 2014 sur PlayStation 4. Dans ce nouvel opu,s vous retrouverez Abe qui doit sauver tant bien que mal ses confrères qui sont traités comme des esclaves.

Ssur PS4, deux jeux aux allures de morts-vivants vont débarquer. Days Gone est un jeu de survie dans lequel vous incarnez Deacon St. John, un chasseur de prime dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies affamés. Enfin Zombies Army 4 : Dead War est un jeu de tir des créateurs de Sniper Elite 4. Dans ce jeu, vous devez affronter des hordes de morts-vivants nazis dans l’Europe des années 1940.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il semblerait que Genshin Impact devrait bientôt être optimisé pour la PS5. Le jeu de miHoYo est déjà un franc succès sur mobile, bien qu’il soit également disponible sur PS4 et PC. La version PS5 devrait arriver ce printemps avec des temps de chargement plus courts et une amélioration de la qualité visuelle. Entre autres, le jeu prendra aussi en charge les fonctionnalités de la DualSense pour une meilleure immersion en jeu.