Niantic lance un jeu en réalité augmentée grâce à la 5G

Le créateur de Pokémon GO vient de lancer un nouveau jeu en réalité augmentée propulsé par la 5G.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Codename : Urban Legends, c’est normal. Le jeu imaginé par Niantic est sorti il y a quelques heures à peine, et contrairement à Pokémon GO ou à Harry Potter Wizards Unite, son objectif est davantage de servir de vitrine technologique au studio de développement. Avec l’aide de Panet-Scale AR Alliance, Niantic a en effet imaginé cette nouvelle expérience inédite comme une démonstration de puissance pour présenter les possibilités offertes par la 5G et la réalité augmentée. Dans un communiqué, l’entreprise explique : “Chez Niantic, nous construisons une plate-forme de RA à l’échelle de la planète pour les générations actuelles et futures de matériel, ainsi que les réseaux qui les alimentent comme la 5G et l’informatique mobile de pointe (…). Ensemble, nous travaillons à des expériences de RA partagées persistantes qui créent de nouvelles façons pour les gens d’interagir et de jouer ensemble dans le monde réel”.

La 5G, le futur du jeu vidéo ?

Grâce aux latences ultra-faibles rendues possibles par la 5G, Niantic espère ainsi faire de Codename : Urban Legends l’un des pionniers du jeu vidéo nouvelle génération. L’idée du studio de développement est encore floue, mais ce dernier évoque déjà la possibilité de “gérer le contenu AR à grande échelle”, en prenant en charge jusqu’à 10 fois plus de joueurs simultanément grâce aux nouvelles normes de connexion mobile. Grâce aux nouvelles possibilités offertes par les réseaux 5G, mais aussi aux améliorations hardwares du marché du smartphone, Niantic espère ainsi permettre à la RA de se démocratiser auprès des joueurs, sans pour autant vider leur batterie au bout d’une heure d’utilisation. Un projet pour le moins prometteur, à l’heure où le studio planche déjà sur son propre prototype de lunettes de réalité augmentée.