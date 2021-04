Casio lance sa première smartwatch G-SHOCK alimentée par Google

Équipée de Wear OS, le système d’exploitation de Google dédié aux objets connectés, cette nouvelle G-SQUAD PRO vient compléter la gamme G-SHOCK.

Casio a annoncé aujourd’hui la sortie de la GSW-H1000, une G-SQUAD PRO issue de la gamme approuvée des astronautes de la NASA G-SHOCK. Conçue pour être particulièrement résistante aux chocs, cette sportive permet de plonger jusqu’à 200 mètres de profondeur, et prend en charge de nombreuses activités sportives, allant de la course à pied jusqu’aux séances d’entraînement en salle, en passant par le surf et le snowboard. C’est aussi la toute première montre de la gamme à être alimentée par Wear OS, le système d’exploitation de Google destiné aux wearables.

Pensée pour la pratique sportive, la nouvelle GSW-H1000 de Casio embarque avec elle un capteur optique de fréquence cardiaque, une boussole, un capteur d’altitude et de pression d’air, un accéléromètre, un gyromètre, une fonction GPS ainsi que de nombreux autres outils destinés aux baroudeurs et aux sportifs. L’écran LCD à double couche de la montre permet un affichage always-on display monochrome ainsi qu’une interface couleur. Pour les plus exigeants, la montre propose aussi une interface personnalisable à affichage multiple, afin d’accéder à plusieurs données d’un simple coup d’œil lors d’une séance de sport. Le bracelet en uréthane souple vient compléter le tout, et assure, selon la marque, un parfait alliage entre flexibilité et durabilité.

Annoncée aujourd’hui, la G-SQUAD PRO GSW-H1000 est proposée en trois coloris de bracelet différents (rouge, noir et bleu nuit). Aucune date de sortie ni de prix n’a encore été communiquée par la marque. En attendant, les sportifs en quête de sensations fortes pourront toujours se rabattre sur l’un des anciens modèles de la gamme G-SHOCK.