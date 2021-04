Xbox Game Pass : ces jeux Xbox 360 reviennent à la vie grâce au cloud

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais faire un voyage dans le passé et replonger dans des classiques Xbox tout en les redécouvrant sur mobile grâce à la rétrocompatibilité portée au cloud.

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans Xbox de toujours. Certains titres issus de l’ancienne génération de console, la Xbox 360, sont désormais jouables depuis le xCloud pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, mais pas seulement puisque certains titres de la toute première Xbox sont également disponibles. Au total, 16 jeux sont pour le moment rétrocompatibles et peuvent donc être joués sur mobiles ou autres supports pris en charge par le cloud. Il s’agit de :

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP

Chemin inverse pour Sony

Si Microsoft essaye d’alimenter son programme de rétrocompatibilité, il semble que Sony veuille laisser le passé de côté pour se concentrer sur l’avenir. En effet, l’entreprise a décidé d’acter la fermeture de son PlayStation Store sur certaines de ses consoles, à savoir la PlayStation 3, la PS Vita et la PSP. C’est donc deux vues complètement opposées sur le rétrogaming et la rétrocompatibilité que les deux entreprises rivales nous montrent. Pour rappel le Xbox Game Pass Ultimate est disponible au prix de 12,99 euros par mois et comprend l’abonnement au Xbox Live Gold.